大溪豆干節開幕，香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕登場。（觀旅局提供）

記者陳華興／桃園報導

「二0二五植感桃園大溪豆干節」整體活動規劃以「大溪豆干x植感生活」為主題，今年於十一月二十二、二十三日在大溪木生活館舉辦大溪豆干節，現場進行植感風格佈置外，更打造巨型「香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕」可供千人分食一起兜福氣，還有「千人豆漿BAR」豆漿暢飲活動，邀請民眾一同舉杯，以香濃滑順的現煮豆漿為「大溪豆干×植感桃園」乾杯!

大溪因清澈水源與精湛製豆工藝而聞名全台，自一九五一年起桃園市豆腐商業同業公會結合會員力量，開始推動辦理大溪豆干節。並自二0一五年起桃園市政府將地方產業與文化資源結合，擴大大溪豆干節的規模，今(一一四)年活動現場結合植感桃園主題，進行場地風格佈置，將大溪豆干節打造為桃園最具質感的活動。今年規劃於二十二日下午二點舉辦大溪豆干節開幕儀式，將以「黑白豆福」為主題，重現傳統製豆工序。職人們現場以古法製作白嫩豆腐，並以「香嫩白豆腐」與「豆粕黑蛋糕」象徵福氣與豐收，呼應大溪「吃豆兜福」的古禮，並全場共同分食祈安，傳遞在地祝福。

廣告 廣告

大溪豆干節開幕，香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕登場。（觀旅局提供）

十一月二十三日（日）下午二點起，活動現場(大溪木生活館)將舉行「千人豆漿BAR」豆漿暢飲活動，邀請民眾一同舉杯，以香濃滑順的現煮豆漿為「大溪豆干 × 植感桃園」乾杯。參與民眾只要於活動期間下午二點前至豆樂風格市集攤位消費(不限金額)，於下午四點前可憑杯暢飲新鮮豆漿，限量一千份，排隊領取、發完為止。另活動現場還設有手作體驗區，民眾十一月二十二日可免費報名參與陀螺童玩、植物缸小學堂；十一月二十三日有豆干黑皮屋、豆皮手作體驗等，每場限額十人，額滿為止。

今年度桃園市政府特別邀請由桃園楊梅富岡出身、K-POP女團i-DLE成員「葉舒華」正式出任桃園觀光大使，歡迎大家跟著舒華的腳步，走訪大溪老街並在老街的紅磚街屋拍下一張屬於自己的桃園感性並分享於個人社群平台上，即可於大溪豆干節活動期間(十一月二十二、二十三日上午十點至下午五點之間)，至大會服務台兌換植感桃園精美禮品及舒華小卡各一份，每日限量一百份，送完為止。