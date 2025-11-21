大溪豆干節11/22起連2天登場 喝新鮮豆漿、拿舒華小卡

大溪豆干節11/22~11/23登場。(圖/觀旅局提供)

記者黃雅蘭

「2025植感桃園大溪豆干節」整體活動規劃以「大溪豆干x植感生活」為主題，今年於11月22、23日上午10時至下午5時在大溪木生活館舉辦大溪豆干節，現場進行植感風格佈置外，更打造巨型「香嫩白豆腐、豆粕黑蛋糕」可供千人分食一起兜福氣，還有「千人豆漿BAR」豆漿暢飲活動，邀請民眾一同舉杯，以香濃滑順的現煮豆漿為「大溪豆干 × 植感桃園」乾杯。

觀旅局表示，大溪因清澈水源與精湛製豆工藝而聞名全台，自1951年起桃園市豆腐商業同業公會結合會員力量，開始推動辦理大溪豆干節。並自2015年起桃園市政府將地方產業與文化資源結合，擴大大溪豆干節的規模，今(114)年活動現場結合植感桃園主題，進行場地風格佈置，將大溪豆干節打造為桃園最具質感的活動。今年規劃於11月22日下午2時舉辦大溪豆干節開幕儀式，將以「黑白豆福」為主題，重現傳統製豆工序。職人們現場以古法製作白嫩豆腐，並以「香嫩白豆腐」與「豆粕黑蛋糕」象徵福氣與豐收，呼應大溪「吃豆兜福」的古禮，並全場共同分食祈安，傳遞在地祝福。

大溪因清澈水源與精湛製豆工藝而聞名全台。(圖/觀旅局提供)

觀旅局提到，11月23日下午2時起，活動現場大溪木生活館將舉行「千人豆漿BAR」豆漿暢飲活動，邀請民眾一同舉杯，以香濃滑順的現煮豆漿為「大溪豆干 × 植感桃園」乾杯。參與民眾只要於活動期間下午2時前至豆樂風格市集攤位消費不限金額，於下午4時前可憑杯暢飲新鮮豆漿，限量1000份，排隊領取、發完為止。另活動現場還設有手作體驗區，民眾11月22日可免費報名參與陀螺童玩、植物缸小學堂；11月23日有豆干黑皮屋、豆皮手作體驗等，每場限額10人，額滿為止。

舒華小卡每日限量100份，送完為止。(圖/觀旅局提供)

觀旅局表示，今年度市府特別邀請由桃園楊梅富岡出身、K-POP女團i-dle成員「葉舒華」正式出任桃園觀光大使，歡迎大家跟著舒華的腳步，走訪大溪老街並在老街的紅磚街屋拍下一張屬於自己的桃園感性並分享於個人社群平台上，即可於11月22、23日上午10時至下午5時大溪豆干節活動期間，至大會服務台兌換植感桃園精美禮品及舒華小卡各1份，每日限量100份，送完為止。

觀旅局表示，大溪豆干節不僅是地方節慶，更是桃園文化創新的縮影。從傳統豆製技藝到創意市集體驗，活動期望透過一口豆干、一杯豆漿，讓全世界旅客都能感受桃園土地的溫度與職人精神。