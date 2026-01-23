大溪限定！每年只賣8個月的韓鄉石頭火鍋，麻油爆炒香氣銷魂，炸芋頭是靈魂必點

桃園大溪｜韓鄉石頭火鍋

每年限定10~5月限定時間營業的「韓鄉石頭火鍋」，以前住大溪時真的很常去吃，現在久久還是會懷念想吃，冬天一定會被想起的味道，它不是全年無休的餐廳，也不是華麗裝潢的新式火鍋店，每年只經營8個月，會有放暑假的休息時間，一到季節就會被熟客反覆想起的石頭火鍋老店，想吃什麼自己拿，拌炒的香氣真的讓人忍不住一盤接一盤吃不停。

交通資訊

開車前往

韓鄉石頭火鍋位於大溪市區，周邊有路邊停車格與收費停車場可利用，假日用餐時段建議提早抵達或避開尖峰，建議可以停國小地下停車場或是停遠的點的康莊路再步行進入大溪老街。

大眾運輸

可搭乘公車至大溪老街周邊站點，下車後步行約 5–10 分鐘即可抵達。吃完火鍋後，也很適合順道散步大溪老街，消化一下再回程。

店址本身就是一棟透天老宅，外觀保留了舊時代的元素，店內沒有過度裝潢，簡單的日光燈管、磨石子地板，以及牆上掛著的一些裝飾，透露出一種老家的親切感。

像不像是走入電影場景的懷舊氣氛，像是我爸媽那時候吃飯的餐廳，很有古早味，這些佈置跟我10年前來用餐時一模一樣呀…

一進門，鼻腔就會被濃烈的麻油香與爆炒洋蔥的甜味佔據，那是石頭火鍋特有的「鍋氣」，混合著高 湯滾沸的水蒸氣，讓眼鏡瞬間起霧，也讓飢餓感瞬間飆升。

獨家沙茶醬和醬料都可以自行調整，我通常是加一匙沙茶醬搭配一些醋、青蔥和辣椒，可以依照喜好調整。

店內有供應熱茶可以免費享用，也很去油解膩。

來到這裡最懷舊的應該就是這紅燈冰箱了吧，用紅色的燈光照耀著，真的是超復古啦…

菜單/MENU

韓鄉的點餐方式保留了傳統石頭火鍋的特色，價格透明，但有幾個特殊的計費項目需要新手注意。

基本費用：

調味料費：成人每位 $20元。這包含了店家特製的沙茶醬、蔥花、蒜泥、辣椒與花生粉等自助佐料。

爆香料費：這是石頭火鍋的靈魂開場。大鍋 $60元 / 小鍋 $30元。店員會使用麻油、洋蔥、蒜頭等辛香料在桌邊現炒，這是讓湯頭濃郁的關鍵，絕對不能省。

想吃什麼都自行拿取，最後再以盤計價的方式，吃完之後用盤子結帳，這裡的海鮮和火鍋料都蠻有水準的。

來到這裡必點的就是肉片，最好在一開始就先點，因為肉片類會先炒過麻油會比較香，如果後面加點的就直接上肉不會再炒過，還有店內的招牌炸芋頭和香炸排骨，都是我們每次來必點的菜色。

火鍋爆香料大鍋60元/小鍋30元

我們是兩人用餐，所以這是小鍋的份量，會放入大量的洋蔥絲、青蔥和芝麻。

開鍋加熱後會放入大的麻油拌炒爆香，真的是香味撲鼻，原本沒這麼餓都覺得好餓呀~

看著洋蔥在油鍋裡跳舞，滋滋作響的聲音是開動前的序曲。

如果你點了牛肉或豬肉，工作人員會將肉片下鍋炒至半熟後撈起。這個動作鎖住了肉汁，也將肉的油脂逼入鍋底，成為高湯的基底。

炒香之後就會將拿取的配料，比較耐煮的先放入鍋中煮，再倒入滿滿的高湯，接著就是等滾就可以開吃啦~

牛肉+豬肉250元

經過洋蔥與麻油的預炒，肉片帶有強烈的鑊氣，雖然不是頂級和牛那種入口即化，但這種台式傳統肉片的厚度適中，咀嚼起來有肉感，且吸附了洋蔥的甜味，是配飯神器。

蛤仔210元

韓鄉的湯頭基底濃郁，加入新鮮蛤蠣後，能為湯頭注入一股海洋的鮮味，蛤仔也顆顆飽滿，吐沙吐的很乾淨，新鮮好吃。

油條100元

油條絕對是吸飽湯汁的好配料，不要泡太久會軟掉，大約泡3秒翻面即可，很好吃。

香炸排骨210元

不同於一般火鍋店的生排骨，這裡是傳統的「排骨酥」作法，排骨經過醃漬入味，炸過後帶有五香與胡椒的底蘊，

鍋煮久一點是秘訣，外層的麵衣會吸滿石頭火鍋的濃郁湯頭，變得滑嫩軟爛，

但裡面的肉質依然帶有嚼勁與醃料的鹹香，很好吃，我們還續了一盤。

招牌芋頭210元

是許多熟客必點，芋頭切成大塊，炸過後相當酥脆，中間的芋頭都熟透了，下鍋後慢慢吸收湯汁，外層綿密、內部仍保有芋頭本身的口感。

香菇100元

香菇吸飽了湯汁，單吃就很香，咬下還會有點爆汁的口感。

青菜90元

茼蒿一向是冬天煮火鍋時必備的，可以吃一些來補充纖維質。

福州丸140元

咬開Q彈的魚漿外皮，內餡的肉燥與油脂瞬間流出，小心燙口！內餡調味偏重，鹹 香油潤，與清甜的湯頭形成對比。

如果你問我，為什麼要特地開車來大溪吃火鍋？ 我會說，是為了那鍋氣十足的湯頭，是為了那入口即化的神級芋頭，更是為了在那棟老建築裡，感受歲月靜好的溫暖滋味，還有著記憶中的老味道，這樣一桌吃下來1460元，價格雖然不便宜，每一次回訪，看到熟悉的鍋、聞到熟悉的香氣，都會讓人明白，有些味道，真的不需要改變。

韓鄉石頭火鍋

地址： 335桃園市大溪區中山路46-1號

電話號碼：03-388 9829

營業時間：11:30–15:00, 17:00–21:00(週一、二公休)

