大溪 僑愛國小廊道障礙多 通學如闖關

桃園市大溪區僑愛國小緊鄰台4線介壽路，校外車流多且車速快，但通學廊道老舊破損阻礙多，市議員陳治文（左）邀集相關單位會勘，決議校園周邊街廓將整體改善。（呂筱蟬攝）

桃園市大溪區僑愛國小緊鄰台4線介壽路，校外車流多且車速快。然而，校門周邊人行道有變電箱阻礙，也有樹根突起，導致路面不平，學童通學猶如闖關，難以行走，民代日前邀集相關單位會勘，決議校園周邊街廓將整體改善，大溪區公所也將向國土署申請相關補助，待經費核定，工程最快今年底前上網招標。

僑愛國小通學廊道老舊破損嚴重，民進黨市議員陳治文近日邀集相關單位會勘時表示，校外的通學廊道有一整排的變電箱，不僅導致通行路幅變得狹窄，加上樹木樹根突起，導致整段道路凹凸不平，對於學童通勤及路人行經都非常不友善。另外，學校鄰近省道，附近車流量大、車速又快，學童無法通行通學廊道，只能被迫與車爭道，造成的交通危險將成為重大威脅。

相關改善工程將重新整治校園周邊的人行空間，並依現有法規設置無障礙斜坡道，以維護民眾及學童通行的安全性與便利性，包含行人穿越道更新、校園圍牆退縮、新設人行道以及既有人行道更新等，預計施作範圍將從校園大門口延伸至側門共300公尺，校園圍牆退縮後，屆時人行道寬度將會做足2.5公尺，讓學童有寬敞的通學廊道可通行。另也將遷移樹木以及變電箱，消除所有障礙物。

相關單位會勘後也發現，校園對面人行空間也需改善，另外將協調學校對面教會提供空間，讓家長接送學童上下課時可臨停，完善校園周邊整體街廓，不僅增加家長接送孩子便利性，也提升學童自行通勤的安全性。大溪區公所表示，相關工程目前已請顧問公司設計，施作經費同時向國土署申請補助，預計最快今年底前上網招標動工。