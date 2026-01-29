大溪、八德、大園3區 2/1起新增10條桃小巴路線

大溪、八德、大園3區，從2/1起新增10條桃小巴路線。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府持續推動「桃小巴」計畫，第二波10條路線於2月1日上路，包含大溪區、八德區及大園區，提供更靈活、貼心的九人座小客車服務，並提供持市民卡乘車免費優惠，相關資訊可先至桃園市公車動態資訊系統網頁(https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/)或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態，以節省候車時間。

市府交通局長張新福表示，2月1日上路的桃小巴路線，涵蓋八德區免費公車L115、L117、L121，大溪區免費公車L705、L706、L712，以及市區公車5097等7條路線轉型為桃小巴，行駛路線與站點皆與原先的公車路線相同，也維持免費乘車，僅班次時刻微調。

廣告 廣告

另市區公車5081、5081A及5017等3條路線則是將部分區間路段轉型為桃小巴路線服務，其中，5081B、5081C為「高鐵桃園站」往返「大園」區間；5017A則是由「高鐵桃園站」往返「竹圍」。

5081、5081A及5017路線維持由桃園客運服務「中壢總站」往返「高鐵桃園站」區間，並維持既有費率。

張新福表示，八德區L115、L117、L121路線由現行合計每日6班次增為7班次，大溪區L705、L706、L712路線仍維平日12班次，但假日由6班次增至7班次；5097路線則維持每日往返合計12班次。

大園區5017A路線由現行每日往返4班次增加為平日8班次、假日4班次，5081B及5081C等兩路線由現行每日往返6班次增為18班次，大幅提升班次密度，提升乘車便利性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

佳德鳳梨酥遭砸店 小編竟改成「武林小說」網瘋朝聖

還沒冷完！明晨2區跌破10度白天重回20度 週六恐再迎冷氣團

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

台中豐康牧場蛋雞禽流感病死竟就地埋 全場5000多隻今全面撲殺

