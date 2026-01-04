大滿月！綠營中市長參選人急po圖文 藍營2人爭取提名沒空理

台中市昨出現今年第一個大滿月。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕昨天出現今年第一個大滿月美景！代表民進黨參選下屆台中市長的立委何欣純馬上PO臉書分享，國民黨有意參選台中市長的立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔臉書粉專則未提及滿月；地方人士說，這2人可能正忙著爭取提名，無暇也沒心情賞月。

昨晚6點多，大台中驚現大滿月！許多豐原區民眾抬頭就可看到又大又圓的月亮，急忙拍下留念，因為這是今年第一個大滿月，許多網友紛紛拍照上網分享。

立委何欣純昨晚也分享滿月照片，在臉書po文表示，今天是農曆15，她在台中石岡碰到月亮本人，又大又圓又漂亮，「你今晚也有遇到超大月亮本尊嗎」？

