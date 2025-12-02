「大滿貫影后」強勢回歸銀幕 伊莎貝雨蓓四部名作一次收齊

《無人相信的真相》故事取材自法國一家跨國核電廠的工會代表捍衛員工權益，卻反被警方告上法庭的真人真事。（海鵬提供）

台中藝術電影院「中山73影視藝文空間」12 月以「雙焦點主題」迎戰年底觀影潮，首波主題直接獻上影迷最愛——「千面影后－伊莎貝雨蓓」專題，一次收錄影后四部風格迥異的代表作，讓觀眾大飽眼福。

包括她與南韓名導洪常秀首度合作、詩意飄散的《旅人所嚮》；赴京都拍攝、散發日式氣質的《日安，朵朵》；攜手坎城名導安德烈・泰希內打造的懸情之作《鄰家密友》；以及與尚保羅・沙洛梅合作的懸疑片《無人相信的真相》。從細膩情感到懸疑推理，影后魅力一次看個夠，粉絲絕對不能缺席。

另一焦點主題 「愛無設限：在旋律中相遇」 則溫柔鎖定戀愛腦影迷。首先登場的是被封為「耶誕節必看」的經典《愛是您・愛是我》；再來是甜虐交錯、把分手拍得像重生契機的《愛情無論如何》；壓軸更是橫掃奧斯卡六項大獎、歡慶大銀幕 10 週年回歸的《樂來越愛你》（La La Land），更被列為本月「嚴選電影」。三部作品用旋律與愛意陪伴觀眾迎接 2026，餘韻香甜。

《樂來越愛你》明年就上映滿10週年，至今影迷仍津津樂道。（海鵬提供）

每年耶誕節都要回味的浪漫愛情電影《愛是您・愛是我》，一晃眼就已22年。(海鵬提供)

12 月「台中拍」單元主打勵志力作《突破：三千米的泳氣》。片中七位盲泳者挑戰泳渡日月潭，故事動人，全台票房已突破 930 萬，強勢朝千萬邁進。基金會也將於本週六（6 日）舉辦《突破自我的勇氣》講座，邀請主演李紫嫣現身分享「為戲硬泳」的驚險幕後，粉絲可至中山73官方臉書報名。

勵志力作《突破：三千米的泳氣》描述七位盲泳者挑戰泳渡日月潭，故事動人。(海鵬提供)

「首輪藝術電影」則帶來兩大話題之作。繪本風動畫《聖誕五告讚》由五位導演共同打造，以水彩、日本捲軸、木刻版畫等多元技法描繪五段溫暖故事，榮登十多個國際動畫影展、熱賣五十國版權。另一部紀錄片《攀岳人生》聚焦視障攀岩冠軍小林幸一郎挑戰美國猶他州傳奇岩壁「漁夫塔」，熱血指數爆表，更勇奪日本影評家獎最佳紀錄片。

深受親子喜愛的「WOW！動畫」也沒缺席，包括捷克童話改編、衝上票房冠軍的《傲嬌公主的奇幻冒險》，以及描繪划船少女青春熱度的《擊浪青春》，陪伴大小觀眾一起歡樂迎年終。

