大漢溪濕地芒花白浪綻現 冬候鳥共織生態美景

〔記者黃政嘉／新北報導〕冬季年末氣溫逐漸下降，新北市大漢溪沿岸不少白色芒花隨風擺動，如輕柔白浪掠過河谷，另可看到花嘴鴨等冬候鳥，新北市高灘地工程管理處指出，12月天氣涼爽、陽光柔和，是欣賞芒花季尾段與初冬濕地景色的絕佳時機，大漢溪人工濕地無論單車踏青、親子散步或自然觀察都適宜。

芒花多指禾本科秋季開花的植物，包括甜根子草、蘆葦及芒草等，至12月仍可見芒花搖曳。新北市高灘處長黃裕斌表示，大漢溪河濱的季節焦點正式轉向冬日濕地景觀，冬季水位、溼度與氣溫變化將使河岸植群呈現枯黃色調，清晨更時常出現薄霧籠罩的水域，夜間低溫讓草葉結上細小露珠，使整片濕地呈現靜謐柔和的光影。

廣告 廣告

黃裕斌指出，大漢溪人工濕地分布板橋、土城、樹林等區域，周遭自行車道視野開闊、動線友善，民眾可到濕地周遭騎單車、散步或欣賞自然生態，也提醒冬日清晨步道較濕滑，民眾賞景時記得留意腳步，並共同維護生態環境。

常在大漢溪人工濕地附近慢跑的民眾分享，濕地沿線不少低灘處都有長芒花，新海濕地另可看到蒼鷺、花嘴鴨等冬候鳥，以及小白鷺、夜鷺、紅冠水雞、白腹秧雞在濕地水岸及淺水區覓食或停棲，是冬季濕地的生態亮點。

高灘處指出，民眾若想深入了解大漢溪人工濕地的故事，可以造訪位在華江橋下的「大漢溪濕地生態廊道導覽中心」，提供預約導覽服務，在賞鳥遊憩之餘，也能認識人工濕地的多重功能與保育意義。

【看原文連結】

更多自由時報報導

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭

