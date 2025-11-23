大漢溪濕地 冬候鳥報到

秋冬之際冬候鳥來報到，新北市大漢溪沿岸濕地各式雁鴨、鷸科等鳥類紛紛飛抵渡冬，其中鶺鴒英文名稱Wagtail意為搖尾。 （新北高灘處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

秋冬之際正是東亞候鳥遷徙熱潮，近日新北市大漢溪沿岸濕地迎來一批批熟面孔的冬候鳥，除過境短暫停留的「國慶鳥」灰面鵟鷹外，各式雁鴨、鷸科等鳥類紛紛飛抵；市府高灘處邀大眾到大漢溪濕地來欣賞冬候鳥搖曳的身姿，感受自然與生態的共生之美，並提醒民眾要與鳥類保持適當距離，不要打擾到牠們的生活。

秋冬之際冬候鳥來報到，新北市大漢溪沿岸濕地各式雁鴨、鷸科等鳥類紛紛飛抵渡冬，歡迎民眾來賞鳥。（新北高灘處提供）

高灘處長黃裕斌指出，早期以處理生活污水為主的大漢溪人工濕地，經過十多年來的生態營造與維護，如今已蛻變成候鳥眼中的五星級「度冬飯店」；這裡不僅有豐富的水域生態，更擁有多樣化的棲地環境，成為鳥類南遷途中首選的休憩天堂。

廣告 廣告

秋冬之際冬候鳥來報到，新北市大漢溪沿岸濕地各式雁鴨、鷸科等鳥類紛紛飛抵渡冬，包括冬季限定的灰鶺鴒（如圖）。（新北高灘處提供）

黃裕斌表示，目前大漢溪濕地邊緣常可見到「裙擺搖搖」的可愛成員—磯鷸與鶺鴒科鳥類；磯鷸體型中等，背羽深褐、腹部雪白，肩上帶有醒目的白色三角斑，喜歡在泥灘邊疾步覓食，尾羽上下擺動，模樣俏皮。而鶺鴒科如白鶺鴒、黃鶺鴒與灰鶺鴒，動作輕盈靈巧，飛行時呈波浪狀軌跡，發出清脆「唧唧」聲，穿梭草地與灘地間，為秋冬濕地增添靈動生機。

大漢溪濕地位於市區內，交通便利，偶爾可捕捉到鳥類成群結隊的飛行畫面，是入門鳥類攝影者的天堂。