大潤發安管人員性侵女實習生 法官判全聯連帶賠償300萬

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在大潤發擔任安管人員的張偉傑(案發時36歲)，喜歡上到賣場實習的17歲女學生，他多次向女學生告白被拒後，竟趁女學生午休時強拉至機房性侵得逞，還拍下3張裸照，完事後還用沙拉脫清洗女實習生下體，被判刑13年6月定讞，還要賠女學生和她父母300萬元。

由於張男名下無財產，女學生和父母遲未收到賠償款，她們認為大潤發應負擔連帶賠償責任，法官認為大潤發確實沒做好監督員工的責任，但因大潤發已於去年6月被全聯併購，因此判全聯應連帶賠償300萬元。

判決指出，2022年1月，女學生放寒假前在賣場實習，張偉傑認識同在賣場工作的女學生後，多次傳訊息向對方告白，但女學生不喜歡他，更覺得他很煩，於是封鎖張男的臉書帳號。

張男被封鎖帳號後惱羞成怒，26日帶著水果刀和一罐沙拉脫去上班，他趁女學生中午休息獨自上廁所時，等女學生出來，伸手抓住她頭髮拉往逃生梯，女學生嚇得直尖叫，張男亮刀威脅女學生並拉到機房性侵，完事後先用沙拉脫清洗女學生下體，再拍了3張裸照並恫嚇不得報警。

張男逞完獸行後離去，女學生向賣場其他同事求援，同事協助報警後，警方隔天持拘票在張男鳳山家中逮人，並在他手機裡找到女學生的裸照；法院審理時，張男坦承犯行，還說自己當時跟前妻吵架，想博取前妻的關注才會犯案，被法官依以強暴方法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪判刑13年6月，另須賠償女學生和她父母300萬元。

判決定讞後，張男入獄服刑，但他名下沒有財產，賴著賠償金不給，女學生和父母認為，張男是在上班時間在賣場對女學生下手，認為大潤發確實沒做好監督員工的責任，應負連帶賠償責任；高雄地方法院審理後，認為大潤發確實有管理疏失，應負連帶賠償之責，但因大潤發已於去年6月1日與全聯正式合併，因此判全聯要承擔這筆賠償，可上訴。

