大潤發安管員性侵女實習生！全聯概括承受需連帶賠300萬

2022年高雄大潤發鳳山店發生一起駭人聽聞的性侵案件。前安管員張偉傑因追求未成年女實習生遭到拒絕，利用職務之便取得女學生班表並私自扣留機房鑰匙。案發當日，張男持刀埋伏於地下室，趁女實習生午休時間，將其強行拖入機房反鎖。

張男以膝蓋撞擊女學生腹部數次，要求配合脫衣。女學生不從，張男揮刀傷及其左手，迫使女學生屈從。張男強行脫掉女學生全身衣物並拍攝裸照3張，恫嚇若報警將殺害她並散布裸照。案發後，張男更以沙拉脫沖洗女學生下體，行徑極為惡劣。

法院調查發現，案發時賣場僅有8名安管人員負責約5萬坪空間，編制12人但人力未補滿。前安管主管洪男作證指出，每名安管人員需同時監控近90面電視牆，稍有疏忽便可能產生安全漏洞。

張男將被害人強拖至機房的過程全程被監視器錄下，卻因賣場人力短缺，無人能即時監看畫面並伸出援手。加上機房鑰匙控管鬆散，顯示賣場管理存在明顯疏失。

張男刑事部分已判刑13年6個月定讞，須賠償300萬元。因其無力償還，被害家屬轉向雇主求償。全聯福利中心已收購大潤發，法律上須概括承受原公司責任。全聯抗辯張男案發當天請假，屬個人犯罪行為且公司已盡監督義務，但此說法遭法院駁回。

高雄地院認定賣場在人力配置及管理上確有缺失，判決全聯須負連帶賠償責任，賠償女學生及其家屬共300萬元。全案仍可上訴。全聯表示，本案為合併前已發生案件，尊重一審判決，後續將依相關程序處理。

