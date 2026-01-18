大潤發安管員涉性侵 全聯因併購需連帶賠償300萬

（中央社記者張已亷高雄18日電）張姓安管員民國111年任職大潤發鳳山分公司期間涉性侵，經被害人及其家屬提告，因全聯併購大潤發，案經高雄地院審理，全聯與張男應連帶給付被害人及其家屬300萬元。可上訴。

依高雄地方法院民事判決書，被害人及其家屬主張，張姓安全管理人員111年1月間受僱大潤發鳳山分公司，期間於賣場涉嫌性侵，造成被害人及其家屬精神等方面飽受痛苦，而大潤發鳳山分公司對於賣場安全及員工管理等部分，有疏漏且監督不周，應與張姓安管員連帶負損害賠償責任，給付被害人及其家屬合計300萬元。

因全聯自111年併購大潤發，此案被告為全聯，依判決書內容，全聯主張，事故為張姓員工個人極端犯罪行為，而大潤發鳳山分公司在監督等部分已盡相當注意，對事故發生已盡己力防治，仍無法避免，非大潤發鳳山分公司疏失所致，不應與行為人連帶負賠償責任。

判決書提到，張姓安管員遭判13年6月確定，經另案確定判決，張姓安管員應賠償被害人及其家屬合計300萬元。法官依監視器畫面、警詢筆錄及證人證述等事證，認為大潤發鳳山分公司忽視賣場安全管理、安管人數不足等，與事故發生具相當因果關係。

法官審酌，大潤發鳳山分公司未就監督張姓安管員職務執行盡相當注意，對事故發生未盡力防止，被害人及其家屬主張於法即屬有據，而全聯既已經由公司合併程序，承受大潤發鳳山分公司總公司之法人格權利義務，自應負賠償責任，判全聯應賠償被害人200萬元、其父母各50萬元，合計300萬元。可上訴。（編輯：李淑華）1150118