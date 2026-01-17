大潤發安管性侵女員工！監視器拍下竟無人察覺 全聯遭判賠300萬

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

大潤發一名17歲未成年女員工，在工作期間遭張姓安管人員盯上，並性侵得逞，事後還遭沖洗下體滅證，案件經審理後，張男被判處13年6月徒刑確定，並須賠償被害少女及其父母300萬元。然而，張男遲遲未履行賠償責任，被害人轉而對雇主提告求償。法院認定賣場管理存在重大疏失，判決須負連帶賠償責任；不過由於大潤發已於2025年由全聯併購，相關法律責任則由全聯承擔，全案可上訴。

大大潤發已於2025年由全聯併購，相關法律責任則由全聯承擔。（圖/翻攝畫面）

回顧案情，事發於2022年，大潤發安管張男因追求當事女員工遭拒，趁管理漏洞未依規定繳回機房鑰匙，並事先在賣場地下樓層埋伏。當女員工出現後，張男持刀威脅，強行將她帶入機房性侵，事後更以暴力威脅該名女員工不得報警，否則要將拍下的裸照散布出去。

廣告 廣告

針對被害人提告，全聯抗辯，指出張男案發當日並未排班，行為屬個人犯罪，且事發於員工午休時間，公司無監督義務；但法院指出，案發時賣場面積超過5萬坪，卻僅配置8名安管人員，與安管編制12人相比，人力配置明顯不足，導致該名女員工被帶入機房的過程全被拍下，卻沒有任何人即時發現，因此認定賣場在安全管理與監督上未盡責任，判決賣場須負連帶賠償責任，賠償女學生和家屬共300萬元，全案可上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

◎《FTNN新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

更多FTNN新聞網報導

高市檢驗烏龍重創台灣鯛！ 養殖戶許姓漁民大度原諒：不會提告追究

求償依國賠！鯛魚排藥檢搞烏龍「懲處最高至副局長」 衛生局長： 該負責就負責

全聯鯛魚因「人為疏失」被下架！約聘女助理認了：操作不當

