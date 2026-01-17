大潤發安管賣場侵犯少女 監視器全拍下竟無人救！全聯連帶賠300萬元

大潤發已被全聯併購。資料照。永慶房產集團提供



一名在大潤發工作的17歲少女，遭色狼安管張男盯上，持水果刀將她拖進賣場機房內侵犯得逞，以及強拍裸照；逞獸慾後，拿出預藏的沙拉脫沖洗少女下體滅證。張男遭判刑13年6月定讞，須賠300萬給少女和父母，但張男賴帳不給，被害人也向雇主提告求償，因大潤發於去（2025）年6月被「全聯」收購，全聯須承擔大潤發原有的法律責任。

離譜的是，賣場有8位安管人員，要負責5萬多坪的賣場空間，少女被張男拖進去機房時，監視器拍下惡形，監視過程，卻無人查覺及伸出援手。法官因此認為賣場管理疏失，應負起連帶賠責任。

案件發生在2022年，大潤發安管張男心生愛慕，向少女告白遭拒，某天，張男利用公司安管疏失，未按時繳回機房鑰匙，偷了鑰匙，事先埋伏賣場地下1樓。

張男見少女出現，以水果刀要脅，將少女拖入機房，並以鑰匙將機房門反鎖。侵犯得逞後，恐嚇她「不得報警，否則就殺死你」，還威脅要將裸照散布出去。

全聯抗辯，張男當時雖然是大潤發員工，但事發當天請假、未出勤，是張男個人行為；且發生在員工休息時間，公司已盡力選任監督。

不過，法官認為，賣場疏於監督管理與本案發生有相當因果關係，雇主難辭其咎，認定賣場確實有管理疏失，應負起連帶賠責任，判賠給少女及其父母共300萬元。因大潤發與全聯合併，判全聯要承擔賠償費用。可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

