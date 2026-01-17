大潤發安管賣場脅迫侵犯少女得逞 全聯連帶判賠300萬元

全聯須承受大潤發的權利義務，連帶賠償案件被害人300萬元。(示意圖) 圖：大潤發網站

[Newtalk新聞] 大潤發一名17歲員工在2022年期間遭賣場安管，持水果刀脅迫性侵得逞。張姓加害者事後更強拍裸照，並持預藏沙拉脫沖洗滅證，行徑惡劣。張姓安管事後遭判刑13年6月定讞。由於全聯於去年收購大潤發，法官近日做出民事判決，判全聯須概括承受大潤發的權利義務，連帶賠償給被害人300萬元。

高雄市大潤發鳳山店於2022年期間發生一起性侵未成年案件。判決書指出，張偉傑擔任賣場安全管理員，向賣場女實習生小美(化名)搭訕遭拒後，利用職務之便取得小美班表，並私自扣留機房鑰匙。案發當天，他持水果刀埋伏於地下室，趁對方午休時間從後方突襲，強行將她拖入機房內反鎖，並脅迫性侵得逞，事後更強拍裸照，拿出預藏的沙拉脫沖洗小美下體以破壞證據，離去前還恐嚇若報警就散布裸照。整起犯事件造成當事人身心嚴重受創，更罹患創傷後壓力疾患，至今仍持續至精神科就診治療。

廣告 廣告

張男因犯行重大，遭法院判處13年6個月有期徒刑定讞，並須賠償300萬元給少女及其父母，由於張男名下沒有財產，便賴帳不給，被害人因此轉向雇主提告求償，雖然案發當時雇主為「大潤發」，但大潤發已於去年6月被「全聯」收購，全聯須承擔大潤發原有的法律責任。全聯在訴訟中抗辯，張男當時雖然是大潤發員工，但事發當天請假、未出勤，是個人犯罪行為，且發生在員工休息時間，公司已盡力選任監督。

然而，法官認為賣場管理出現嚴重漏洞，安管人力嚴重不足，張男將小美強行拖至機房的過程全被監視器拍下，卻因人力不足無人監看，錯失救援良機，顯示賣場疏於監督管理與本案發生有相當因果關係，雇主難辭其咎。法官判全聯應賠償小美200萬元精神慰撫金、小美父母各50萬元，合計300萬元。全案仍可上訴。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

高雄旅館吊掛鋼板懸空恐危及行人 勞工局、警方介入調查

台美關稅15%定案！藍白紅「恐懼大聯盟」翻車 專家揭：聲量高峰轉眼崩解