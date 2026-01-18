大潤發惡魔安管持刀性侵女學生、沙拉脫洗下體 全聯連帶賠300萬

高雄大潤發驚傳安管持刀性侵實習生，全聯接手後遭判賠300萬。示意圖，非本案店家。（擷取熱血玩台南臉書）





高雄發生一起超令人憤怒的案件，2022年大潤發鳳山店的一名安管人員張偉傑，因追求未成年女實習生被打槍，竟然利用職務拿走班表跟機房鑰匙，持刀埋伏把女生拖進機房性侵，這名惡狼後來被判了13年6月，還須賠300萬，但他因無力償還，家屬轉向雇主求償，雖然大潤發已經變成「全聯」，不過，高雄地院審理後，認定賣場人力及管理確有缺失，判決賣場須連帶賠償，案件可上訴。

惡狼光天化日擄人 女實習生遭性侵還、沙拉脫洗下體

2022年高雄大潤發鳳山店發生駭人聽聞的性侵案。前賣場安管員張偉傑因追求未成年女實習生遭拒，竟利用職務之便取得其班表並私扣機房鑰匙。案發當日，張男持刀埋伏於地下室，趁該名實習生午休時，將其強行拖入機房反鎖並性侵得逞。

張偉傑不僅以膝蓋撞擊女學生腹部數次，要求她配合將衣服脫掉，見女學生不從，即揮刀傷及她的左手，迫使女學生屈從、由張男強行脫掉她全身衣褲及拍攝裸照3張，並向女學生恫嚇：「不得報警，否則就殺死你，並將裸照散布出去」；案發後更以沙拉脫沖洗女學生下體，行徑相當惡劣。

5萬坪僅8安管 大賣場有連帶責任

經調查發現，案發時，賣場僅有8名安管人員，而該賣場擁有約5萬坪空間，前安管主管洪男出庭作證指出，雖然編制為12人，但人力一直未補滿。賣場設有監視器，但每名安管人員需同時監控近90面電視牆，稍有疏忽便可能導致安全漏洞，成為犯罪可乘之機。

雖然加害人張男刑事部分已判刑13年6個月定讞，並須賠償300萬元，但他因無力償還，被害家屬轉而向雇主求償。由於全聯福利中心已收購大潤發，法律上須概括承受原公司的責任。儘管全聯抗辯張男案發當天請假，屬個人犯罪行為，且公司已盡監督義務，但此說法遭法院駁回。

高雄地院審理認為，張男將被害人強拖至機房的過程全程被監視器錄下，卻因賣場人力短缺，無人能即時監看畫面並伸出援手，加上機房鑰匙控管鬆散，顯示賣場在管理上有明顯疏失。法院據此判定全聯須負連帶賠償責任，判賠女學生及其家屬共300萬元，全案仍可上訴。

大潤發舊案判賠 全聯表態尊重









對此，全聯表示，本案為合併前已發生案件，尊重一審判決，後續將依相關程序處理。

