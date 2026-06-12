大澈大悟！ 新北男7度酒駕45萬罰金求分期：不想再讓老媽擔心

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王姓男子酒駕罰金高達45萬，為讓年邁母親不再擔心，痛改前非並辦理分期繳納。（法務部行政執行署新北分署提供）

新北市一名40多歲王姓男子，自2013年4月起，11年半間共7度酒駕被逮，其中前5次被判處罰金或有期徒刑2月至7月不等，王男也因此兩度入獄，但出獄後又連續酒駕，兩次罰金共計45萬元，王男事後深刻悔改，不僅上班不再喝酒，也因爲駕照被吊銷，暫時不再騎車、開車，今年在胞姐陪同下至法部步行政執行署新北分署辦理分期，每月還款7,500元，只盼年邁王母別再為他擔心。

執行署新北分署今（12日）指出，王男自2013年4月至2024年10月間，總計11年半內7度酒駕遭警察查獲，且前5次均遭法院以觸犯刑法「不能安全駕駛罪」，判處罰金或判刑2月至7月不等，王男也因此兩度入監，未料最近2次酒駕遭裁處罰鍰均發生在出獄後7個月內，分別遭重罰18萬元及27萬元。

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王男酒駕劣跡斑斑，被限制2028年4月起算，3年內不得考駕照，且須參加道安講習，罰鍰經移送新北分署執行後，僅扣得王男銀行存款約4,000元，尚欠約44.6萬元，被新北分署列為重點強力執行對象。

王男6月9日在胞姊陪同下至新北分署說明，自己原先從事工地相關業務，且因工作需要，常須喝酒應酬，但在經歷酒駕入獄及鉅額罰鍰教訓後，深刻體認到酒駕對自身、家庭及社會所造成的危害重大，也將母親及胞姊勸告聽進心裡，現在工作絕不喝酒，也因沒駕照暫時未再騎車、開車，為了不讓高齡母親及家人擔心，王男表達願意盡快繳清罰鍰、重拾人生，王男胞姊也願為他擔保，新北分署審酌狀況後，同意王男辦理每月7,500元分期，同時轉介治療酒癮。

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