大濃霧礙搜救！阿蘇火山直升機失聯 機上2台人與1日駕駛仍生死未卜

編譯張渝萍／綜合報導

日本熊本縣20日發生阿蘇火山觀光直升機失聯事故，機上載有一名日本籍駕駛與2名台灣籍男女，目前生死未卜。根據日媒最新報導，今（21日）上午搜救行動持續進行，然而上午濃霧瀰漫，相關單位仍在評估救援方式。

當地救災團隊今（21日）早持續搜救中。（圖／翻攝sanspo）

綜合日媒報導，熊本縣警方與同縣阿蘇市消防單位，21日持續搜尋在阿蘇山中岳火口附近失聯的觀光直升機。20日，搜救隊已在火口內北側的斜坡發現疑似已嚴重損毀的機體殘骸，縣警依據機體編號等判斷，認為該殘骸即為失聯直升機。

廣告 廣告

直升機上除有1名日本籍駕駛外，還有兩名台灣籍男女，3人均生死不明。

從當地監視器畫面可看到， 21日上午，現場附近瀰漫濃霧，因此相關單位在審慎評估救援方式的同時推進搜救作業。

阿蘇火山目前出現大濃霧，影響救災。（圖／翻攝畫面）

根據營運公司與消防單位說明，該直升機於20日上午10時52分自市內觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園（阿蘇カドリー・ドミニオン）」起飛，原定飛行時間約10分鐘，並於11時左右失去聯絡。該航班由岡山市的「匠航空」負責營運。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

阿蘇火山墜機事故！2台人失聯 熊本縣知事「深感痛心」：竭盡全力搜救

阿蘇火山口熱門行程意外 觀光直升機墜毀引安全疑慮

2台灣人生死不明！阿蘇火山墜機「日本機師40年經驗」 專家揭致命關鍵

阿蘇直升機殘骸畫面曝！前半段機體消失 今早重新搜索2台灣人、日駕駛

