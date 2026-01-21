大濃霧阻視線！阿蘇火山「無人機出動失敗」 記者曝：完全看不見

國際中心／張尚辰報導

日本阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故。（圖／讀者提供）

日本熊本縣阿蘇火山20日發生觀光直升機事故，一架搭載1名64歲日籍機師及2名台灣遊客的直升機於上午起飛不久後失聯，目前3人仍下落不明。當地警方21日原計畫出動無人機協助搜救，但因火山口濃霧與能見度太低，無法進行飛行搜索。

綜合日媒報導，這架直升機於日本時間20日約上午10時52分從阿蘇卡德利動物樂園起飛，原定進行約10分鐘的空中觀光行程，卻在約12分鐘後失去聯繫。機上除機師外，還有一名41歲台籍男性及一名36歲台籍女性遊客。

經過警方與消防人員大規模搜救，在阿蘇中岳第一火口東北側山坡發現失事機體殘骸，經確認編號後證實為失聯直升機，機體受損嚴重，前半段幾乎不見，碎片散落各處，僅機尾部分相對完整。

根據日媒《熊本電視台》報導，21日清晨，日方曾計畫派出無人機協助搜救，但由於阿蘇火山口煙霧瀰漫、能見度低，導致視線受阻、無人機無法執行任務。現場記者堂前泉紀說，「雖然火山口離火山口相當近，卻因受到濃霧影響，完全看不清前方的任何狀況。」

對此，阿蘇廣域消防本部中部消防署長矢野和彥表示，「因現場濃霧籠罩，能見度大幅下降，搜救視線受限，原先評估動用無人機協助搜救，但在現階段條件下，執行難度相當高」。儘管無人機計畫受阻，搜救本部仍持續排除困難，為後續救援行動做準備。

