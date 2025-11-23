《大濛》奪4+1獎成最大贏家 製片：希望對票房有幫助
台北市 / 綜合報導
第62屆金馬獎昨晚在台北流行音樂中心盛大登場。《大濛》成最大贏家。
《大濛》一舉拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片，以及 觀眾票選最佳影片 ，在後台接受訪問時，監製李烈坦言心情相當興奮，感嘆「金馬是全世界最難猜的獎」，也坦言希望拿獎後對票房有幫助。
