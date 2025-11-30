《大濛》上映場場爆滿 奈良美智也想看

電影《大濛》上映後好評爆棚，導演陳玉勳攜主演柯煒林與方郁婷在台北、台南影城跑透透，看到場場爆滿的現象級盛況以及台南鄉親的美食應援，讓演員們直呼像回到拍戲的時候，一天吃4餐超幸福，更特別的是，連日本知名藝術家奈良美智11月29日都在社群平台分享：「最想看的台灣電影是《大濛》。」

11月29日主創們直奔台南與觀眾互動，《大濛》在台南鹽水「岸內影視基地」還原民國40年代台北街景，陳玉勳回憶起拍攝當時的季節特地選在台南的冬天，本來想說會比較有霧的感覺，沒想到拍攝期1個月，天氣每天都是30度，讓拍攝相當順利。

柯煒林則分享自己曾騎2個多小時的腳踏車回到民宿地點，引起鄉親們一陣驚呼，而台南剛剛好的氣溫，讓柯煒林嘴甜說：「跟你們的熱情好搭！」拍攝時期第一次來到台南的方郁婷，表示自己最懷念的是牛肉湯，拍攝時每天都要喝1碗。

柯煒林11月30日離台，來台時間行程滿檔，每場活動都把握和影迷見面的機會，這幾天雖人在台灣宣傳，他在胸前仍別上黑緞帶，默默表達對香港大火事件的關懷與哀悼之意，讓人感受到他的真摯。