《大濛》主題曲MV曝光 9m88挑戰超長關鍵故事零NG

9m88（右）在電影裡飾演方郁婷的姊姊。（華文創提供）

電影《大濛》上映後口碑與票房雙雙爆棚，2日官方無預警釋出主題曲〈大濛的暗眠〉MV，立刻在網路引起討論，該曲由金獎配樂大師盧律銘操刀、陳玉勳親自填詞、9m88獻唱，MV則精選電影動人畫面搭配劇照，情緒渲染力滿分。

9m88在電影《大濛》中化身50年代歌舞女伶「阿霞」，片尾以台語朗讀整段故事的重場戲，零NG、情緒飽滿，她坦言，飾演姊姊阿霞在火化場外向妹妹阿月（方郁婷飾演）轉述哥哥育雲（曾敬驊飾演）的故事壓力極大，每天洗澡或睡前都要練習3遍，路上也會盯著天上的雲練習。

電影《大濛》公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報。（華文創提供）

9m88還提到說：「育雲跟阿霞講這個故事，一定想告訴我什麼，我花了一些時間去消化。」在現場，幾乎每個鏡頭1次完成，全體工作人員屏息聆聽，收工時陳玉勳特別向她和方郁婷表示感謝：「原以為要拍兩天，結果半天就完成，厲害！佩服！」。9m88受寵若驚表示：「謝謝導演稱讚，那一刻我好像真的成為阿霞在講故事給阿月聽。」

另3日片方再放驚喜蛋，公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報，海報上寫著：「你的朋友昨天晚上已經變成一陣雨，下落去太平洋；他已經完成他的任務了，就在某一時辰某一個所在的景色，我們都是別人的風景呀。」倪瑞宏將電影中角色的特色融入海報，透過豐富色彩將四零年代小人物的故事轉化為強烈的畫面。

