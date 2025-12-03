《大濛》主題曲MV曝光 9m88說故事零NG靠3時段狂練

9m88（右）坦言，飾演姊姊阿霞在火化場外向方郁婷（左）飾演的妹妹阿月轉述哥哥育雲（曾敬驊飾演）的故事壓力極大。（華文創提供）

歌手出身的9m88在電影《大濛》中化身50年代歌舞女伶「阿霞」，片尾更以台語講述整段故事，成為全片一大重頭戲。儘管9m88拍片之前不太會說台語，但在演出講故事的橋段時卻零NG且情緒飽滿。

9m88在《大濛》中飾演送給人當童養媳的姊姊阿霞，在演出於火化場外向妹妹阿月（方郁婷飾演）轉述哥哥育雲（曾敬驊飾演）的故事時壓力極大。她坦言，為了這場戲，每天洗澡或睡前都要練習3遍，路上也會盯著天上的雲練習。

9m88說：「育雲跟阿霞講這個故事，一定想告訴我什麼，我花了一些時間去消化。」在拍攝現場，幾乎每個鏡頭一次完成，全體工作人員屏息聆聽，收工時陳玉勳導演特別向她和方郁婷表示感謝：「原以為要拍兩天，結果半天就完成，厲害！佩服！」。9m88受寵若驚表示：「謝謝導演稱讚，那一刻我好像真的成為阿霞在講故事給阿月聽。」

廣告 廣告

曾敬驊在電影《大濛》中飾演的哥哥育雲會畫畫。（華文創提供）

電影《大濛》上映後口碑與票房都有好成績，昨（2）日官方釋出主題曲「大濛的暗眠」MV，引起粉絲注意。「大濛的暗眠」由盧律銘作曲、導演陳玉勳與盧律銘兩人接力完成歌詞。盧律銘也特別感謝9m88：「我覺得這是一首最不像9m88的歌曲，在唱歌的人是阿月，是阿霞，是趙公道，是裡面的每一個人。」

今（3）日片方公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報，海報上寫著：「你的朋友昨天晚上已經變成一陣雨，下落去太平洋；他已經完成他的任務了，就在某一時辰某一個所在的景色，我們都是別人的風景呀。」

倪瑞宏透露接到《大濛》邀約時「超級興奮」，尤其喜愛導演陳玉勳過去的作品《熱帶魚》。在深入閱讀劇本與劇照後，她被曾敬驊飾演的哥哥育雲會畫畫的設定打動，於是參考片中阿雲的作品構圖，讓阿雲化作雲朵，漂浮在妹妹阿月頭頂，落下一滴一滴的力量支撐著妹妹，走出甘蔗田完成這趟冒險。倪瑞宏笑說自己最喜歡的片段就是姊姊9m88在片尾替哥哥曾敬驊說出的故事：「好像貫穿了整部電影的敘事，我覺得非常美。」更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/afoggytale/

電影《大濛》公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報。（華文創提供）

更多鏡週刊報導

《大濛》奪首週票房亞軍 劉冠廷客串曝片場吃醋內幕

9m88扮女團成員秀歌舞 陳玉勳因「這件事」嘆自己沒路用

《大濛》獻給白色恐怖受難者 陳玉勳：有神祕力量引導