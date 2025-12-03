《大濛》主題曲MV釋出！9m88零NG「靠3時段狂練」 影迷狂刷：哭到不行

記者王培驊／台北報導

《大濛》電影主題曲「大濛的暗眠」由9m88（右）演唱。（圖／華文創提供）

年度強檔國民電影《大濛》上映後口碑與票房雙雙爆棚，熱度持續飆升！昨（2）日官方無預警釋出主題曲「大濛的暗眠」MV，瞬間在網路引爆熱潮，留言區短短數小時就被粉絲刷爆：「聽到哭到不行」、「看完 MV 又想衝進電影院」。MV精選電影動人畫面搭配劇照，情緒渲染力滿分，被影迷形容：「就像把整部《大濛》的情緒再度喚醒！」主題曲由金獎配樂大師盧律銘操刀，「大濛的暗眠」也由導演陳玉勳親自填詞，與盧律銘兩人接力完成，他分享：「我們一直以來忽略或沒有想到面對這段過往的角度。

看看過往，想想未來，我們應該都可以更有勇氣面對接下來的一切。當你真正走進霧裡，才會明白那些無奈之中最純粹的，是思念。」因此寫下最後一句扣人心弦的歌詞「日頭漸光，霧正在散。」是體恤，是期許，也是願望。盧律銘也特別感謝9m88：「我覺得這是一首最不像9m88的歌曲，在唱歌的人是阿月，是阿霞，是趙公道，是裡面的每一個人。」

今（3）日片方再放驚喜蛋，公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報，海報上寫著：「你的朋友昨天晚上已經變成一陣雨，下落去太平洋；他已經完成他的任務了，就在某一時辰某一個所在的景色，我們都是別人的風景呀。」倪瑞宏將電影中角色的特色融入海報，透過豐富色彩將四零年代小人物的故事轉化為強烈的畫面。她透露接到邀約時「超級興奮」，尤其喜愛導演陳玉勳過去的作品《熱帶魚》。

在深入閱讀劇本與劇照後，她被曾敬驊飾演的哥哥育雲會畫畫的設定打動，於是參考片中阿雲的作品構圖，讓阿雲化作雲朵，漂浮在妹妹阿月頭頂，落下一滴一滴的力量支撐著妹妹，走出甘蔗田完成這趟冒險。倪瑞宏笑說自己最喜歡的，就是由9m88飾演的姊姊在片尾替哥哥曾敬驊說出的故事：「好像貫穿了整部電影的敘事，我覺得非常美。」

金獎創作歌手9m88在電影《大濛》中化身50年代歌舞女伶「阿霞」，片尾以台語朗讀整段故事的重場戲，零NG、情緒飽滿，她坦言，飾演姊姊阿霞在火化場外向妹妹阿月（方郁婷飾演）轉述哥哥育雲（曾敬驊飾演）的故事壓力極大，每天洗澡或睡前都要練習三遍，路上也會盯著天上的雲練習。

9m88說：「育雲跟阿霞講這個故事，一定想告訴我什麼，我花了一些時間去消化。」在現場，幾乎每個鏡頭一次完成，全體工作人員屏息聆聽，收工時陳玉勳導演特別向她和方郁婷表示感謝：「原以為要拍兩天，結果半天就完成，厲害！佩服！」。9m88受寵若驚表示：「謝謝導演稱讚，那一刻我好像真的成為阿霞在講故事給阿月聽。」

片商今日也宣布推出第二週限定特典：凡購買《大濛》12/4-12/10電影票一張，憑電影票於12/4起至原購票影城，即可兌換『倪瑞宏插畫』A4海報一張，數量有限，送完為止。此外，本週日（12/7）台中站前秀泰、高雄夢時代秀泰影城將舉辦特典場，凡購票即可獲得「阿兄同款紙手錶」，限量發送。由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中。

