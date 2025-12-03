《大濛》主題曲MV、新款海報釋出藏金句 9m88狂練台語零NG完成重場戲

9m88（右）坦言，飾演姊姊阿霞，在火化場外要向方郁婷（左）飾演的妹妹阿月，轉述哥哥育雲（曾敬驊飾演）的「兩滴水」故事壓力極大。華文創提供

電影《大濛》釋出主題曲〈大濛的暗眠〉MV，這首主題曲由金獎配樂大師盧律銘操刀，歌詞則由導演陳玉勳親自填寫，陳玉勳分享創作初衷：「看看過往，想想未來，我們應該都可以更有勇氣面對接下來的一切。」他寫下最後扣人心弦的一句歌詞「日頭漸光，霧正在散」傳達了對逝去年代的體恤、期許與願望。盧律銘特別感謝9m88的獻聲，認為這是一首「最不像9m88的歌曲」，因為在唱歌的人是電影中的每一個角色，包括阿月、阿霞和趙公道。

仙女藝術家倪瑞宏打造插畫海報 點出「你已完成任務」

今（3日）公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報。海報上寫著動人的句子：「你的朋友昨天晚上已經變成一陣雨，下落去太平洋；他已經完成他的任務了，就在某一時辰某一個所在的景色，我們都是別人的風景呀。」

倪瑞宏透露，她被曾敬驊飾演的哥哥育雲「會畫畫」的設定打動，因此參考片中阿雲的作品構圖，讓阿雲化作雲朵，漂浮在妹妹阿月（方郁婷飾演）頭頂，落下一滴一滴的力量，來支撐著妹妹完成冒險。她特別喜愛9m88在片尾替哥哥說出的故事，認為「好像貫穿了整部電影的敘事，我覺得非常美。」

9m88挑戰50年代歌舞女伶 片尾重場戲零NG收工

歌手9m88在電影中飾演50年代歌舞女伶「阿霞」，片尾一場以台語朗讀整段故事的重場戲，她坦言壓力極大，每天洗澡或睡前都要練習三遍。她透露，自己花時間消化哥哥育雲想透過故事告訴她們什麼，最終在拍攝現場幾乎每個鏡頭都是一次完成。

收工時，陳玉勳導演特別向她和方郁婷表示感謝：「原以為要拍兩天，結果半天就完成，厲害！佩服！」9m88受寵若驚，表示那一刻她真的彷彿成為阿霞在向阿月講述故事。

今（3）日電影《大濛》公開由「仙女藝術家」倪瑞宏打造的手繪插畫海報。華文創提供

電影第二週限定特典釋出 全台熱映中

電影《大濛》，已奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，目前於全台盛大熱映中。片商今日宣布第二週限定特典：凡購買《大濛》12月4日至12月10日電影票一張，憑票於12月4日起至原購票影城，即可兌換『倪瑞宏插畫』A4海報一張，數量有限，送完為止。

本週日（12月7日）台中站前秀泰、高雄夢時代秀泰影城也將舉辦特典場，購票即可獲得「阿兄同款紙手錶」，限量發送。



