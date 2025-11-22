「大濛」刻劃白恐奪金馬最佳劇情片 導演謝前輩護佑

（中央社記者王寶兒台北22日電）以庶民視角回顧白色恐怖歷史，「大濛」今晚擊退「左撇子女孩」、「眾生相」等片，獲得第62屆金馬獎最佳劇情片。導演陳玉勳感謝劇組外，也說「謝謝在天上護佑我們的前輩、前人」。

「大濛」以民國40年代的台灣為背景，飾演一名少女的方郁婷為了贖回被槍斃的兄長遺體，與飾演三輪車伕的柯煒林於動盪時代中因緣際會相遇，並在旅程裡發展出一段動人溫暖的情誼。

李烈與葉如芬共同擔任「大濛」監製，李烈自頒獎人廖慶松、李屏賓手中接過獎座，他表示「這座獎座很沉，拿手上很實在」，並感謝所有幫忙過「大濛」劇組的每一個人。

葉如芬說道，很感謝陳玉勳寫出這樣感人熱淚的劇本，他們很榮幸可以去做這樣的故事，找錢在這艱困時代很不容易，投資方都說他們瘋了，怎麼會想去拍1950年代的故事，「每個時代都會碰到艱困環境，人可以保有一顆善良美好的心，我們就是想傳遞這樣的心意」。

葉如芬引用日本知名動畫導演宮崎駿的話，她指出，一定要有用電影改變世界的決心，即便什麼都沒改變，這就是身為電影工作者的意義，也希望大家都能進到電影院來看「大濛」。（編輯：陳彥鈞）1141122