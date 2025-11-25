"大濛"勇奪金馬62四大獎 用庶民視角回顧白色恐怖

生活中心／綜合報導

電影「大濛」勇奪金馬62最佳劇情片等四大獎，堪稱本屆金馬最大贏家，以庶民視角回顧白色恐怖歷史，"大濛"即將在27號上映，今天在台北大巨蛋舉行"首映會"，導演陳玉勳直呼，原本預期票房只有300萬元，現在奪獎比較不焦慮了，並祭出票房破5億，監製穿旗袍、演員曾敬驊烤地瓜的票房公約。

以民國40年代的台灣為背景，電影"大濛"，用庶民視角，回顧白色恐怖歷史。

電影講述由方郁婷飾演的少女阿月，到台北領取由曾敬驊飾演遭槍斃的哥哥屍體，和由柯煒林飾演的三輪車伕，在動盪時代中相遇，在旅程發展出一段動人溫暖的情誼，重現大時代下，台灣市井小民為生存奮鬥的勇氣與情感。電影將在27號上映，25號在台北大巨蛋舉行首映會，導演、監製、演員也都一同現身。





大家復刻片中經典橋段，拿著意義深刻的「地瓜」，不僅寓意票房"金光閃閃"，也象徵大濛正式啟程！

大濛日前奪下金馬62"最佳劇情片"等四項大獎，堪稱本屆最大贏家，更祭出票房破5億，監製穿旗袍、演員曾敬驊烤地瓜的票房公約。而演員們也分享，拍戲的心路歷程。





走進電影院，一同感受，霧濛濛的年代，最溫暖的光輝。





