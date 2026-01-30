《大濛》口碑續燒全台票房破億 金馬最佳劇情片暌違14年再現奇蹟

《大濛》主創團隊勤跑映後活動與影迷見面分享拍攝幕後故事。（華文創提供）

電影《大濛》憑藉超強口碑持續發酵，憑藉深刻的情感描繪與動人故事，引發觀眾強烈共鳴，另許多影迷淚灑戲院、備受感動，社群平台上也陸續出現觀眾親手繪製片中的經典畫面，還帶起觀眾自發購票邀請陌生人一同進戲院觀影的罕見現象，將電影中的溫暖延伸至銀幕之外，更有觀眾分享自己已經超過30刷，今（30日）正式宣布，全台累積票房突破億萬大關，繼奪下第62屆金馬獎最佳劇情片大獎後，再傳捷報，更是金馬獎最佳劇情片得主暌違14年再度創下破億票房佳績。

《大濛》成為2025年第5部票房破億的台灣電影，導演陳玉勳感性表示：「就像《大濛》團隊精心製作了一架紙飛機，射出去之後，靠著許許多多人一起吹氣，才讓它一路飛到今天的破億，非常感謝所有觀眾的支持。」監製葉如芬也分享：「一步一腳印，終於還是走到了票房破億。最開心的是，這部電影讓很多平常不常進戲院的觀眾，願意一起走進電影院看電影。」監製李烈則感謝說道：「能讓這麼多人看到這部電影、討論這部電影，對電影人來說，這本身就是一項重要的成就。」

《大濛》導演陳玉勳（左起）與片中3男神柯煒林、曾敬驊、劉冠廷合體催票房。（華文創提供）

9m88感動表示：「⁠有很多影迷因為這部電影來看了非常多次，跟他們見面的時候感覺他們眼神中的炙熱，才發現拍一部電影真的是一件非常具有使命感的事情！」她也談及拍攝《大濛》的收穫，回想阿霞看待事物的方式，坦言：「我更加相信，帶給身邊的人多一點溫柔，是一件美好的事情。」曾敬驊也深受感動，直言：「觀眾們因為看了《大濛》，把裡面的角色及說過的經典台詞記在心中，是一件很幸福的事。」方郁婷則難忘宣傳期間，有觀眾於映後分享：「我們現在能夠這麼自由地生活，都是因為前人們的努力。」一句話讓她直呼「很溫暖」，也動容說道：「我覺得又幸福又幸運可以遇到每一個人。」

柯煒林為宣傳奔走港台兩地，依舊活力滿滿，他回憶起宣傳期間坦言：「真的感覺到自己被好好接住了，那是拍攝時預想不到的。」也形容這趟旅程尚未劃下句點：「有種感覺，這趟旅程並沒有真的結束。我相信《大濛》還是可以在世界各地到處開花，跟不同的觀眾見面。」字裡行間流露他對作品的深厚情感；劉冠廷則稱這趟旅程太奇幻，「高金鐘這個角色能帶給大家喘息的空間，讓我覺得好開心。」不忘向導演陳玉勳喊話，笑言自己會牢牢記住導演曾提過「若票房破億，會試著寫高金鐘的故事。」

