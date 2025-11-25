《大濛》奪金馬後風光首映 陳玉勳喊票房衝2億就讓監製上陣跳歌舞

在金馬獎奪下最佳劇情片、觀眾票選最佳影片等5項大獎的國片《大濛》，今晚（25日）於大巨蛋秀泰影城舉行風光首映會，劇組主要卡司全員到齊。導演陳玉勳笑喊：「票房破2億就讓兩位監製扮阿霞歌舞團！」多位演員也紛紛包場邀親友捧場，力挺票房。

《大濛》首映會由導演陳玉勳率監製葉如芬、李烈，以及柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷、陳以文等卡司同台造勢。

監製葉如芬回想從金馬開幕片、媒體試片一路到奪獎的過程，仍覺得「誠惶誠恐」，希望觀眾踴躍走進電影院支持《大濛》。李烈則直言：「進戲院，就是對劇組最大的肯定！」

導演陳玉勳透露，《大濛》從開鏡到上映將近兩年，期間心情起伏不小，雖然過程煎熬，但拍攝時其實非常愉快。他最開心的是觀眾非常喜愛片中角色，大讚演員表現太棒了。

談到票房，他一開始只敢想「300萬」，如今成績已遠超預期，他笑說，如果票房破2億，葉如芬與李烈2位監製美女就會打扮成阿霞歌舞團。陳玉勳：『(原音)破兩億的話，那個我們的監製兩位美女就會打扮成阿霞那個歌舞團。（9m88：剛剛是說5億耶？）他們是說5億？那2億，半套，穿半套。（9m88：我們就唱那一首〈春風歌聲〉，）對對對，我們就唱〈春風歌聲〉。』

幾位主要演員也分享各自的「包場進度」。男主角柯煒林透露，他包了兩場給香港親友，「他們看得很開心。」方郁婷也說，爸媽包了一場邀請朋友與同學，「很期待他們會不會喜歡！」

9m88也與配樂盧律銘一起包場，透露「應該會有很多音樂圈的朋友到！」曾敬驊則買了不少交換券送親友，還不忘催票表示，《大濛》真的很好看，「大家一定要來看！」

首映會亦吸引不少貴賓到場，包括文化部長李遠、音樂人李欣芸等人，一同力挺金馬最佳劇情片《大濛》。