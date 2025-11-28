《大濛》奪金馬5獎！盧律銘被嗆「配樂沒靈魂」砍掉重練

電影《大濛》先前橫掃金馬五項大獎，口碑場更是賣座又叫好。（圖／華文創）





電影《大濛》榮獲本屆金馬獎最佳劇情片等五項大獎，集結金獎怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88，以及甫獲金馬獎最佳男配角的曾敬驊演出，口碑場賣座又叫好，被觀眾形容為「一生必看的國片！」散場時幾乎人人哭紅著眼離席，也有許多影迷大讚電影的感人程度是「直接泡在淚海裡」。

盧律銘分享，《大濛》配樂一開始交出的版本被陳玉勳導演直言：「沒有風味與靈魂」，讓他只好砍掉重練。在導演半激將、半鼓勵的推動下，他決定回到角色本身創作，從方郁婷飾演的阿月出發，以她離家沿途所見的風景寫出第一首 demo，讓整張原聲帶彷彿成了阿月的旅程日記，有雲、有霧、有雨，也有撥雲見日的片刻。其中，電影主題曲〈大濛的暗眠〉更是他近年最深刻的創作，不僅歷經多次改動、趕在最後關頭才完成錄製，更邀請9m88演唱與吉他大師黃中岳編曲。

盧律銘形容，整個過程如同陳玉勳導演說的：「有股神秘力量推著大家前進，每個環節都剛好扣上。」並說：「這部電影、這首歌都是獻給那些在霧中前行的人。」特別感謝9m88，笑稱：「這是一首最不像9m88的歌，唱的人是片中的每一個人。」

導演陳玉勳分享，剪接時他一度苦惱不知該配什麼音樂，直到某個深夜靈感閃現，一段既熟悉又陌生的老歌旋律竄入腦海，正是60年代的〈月光小曲〉、（莎韻之鐘），他立刻記下旋律；另一首是導演很喜歡盧律銘配樂裡的一首曲子，他幽默地對盧律銘說：「這首我們把它弄成一首歌，可能會紅喔，你老婆肚子的小兒子快出生了，如果這首紅了，你兩個兒子所有學費都有了吧！」

此外，導演陳玉勳也嘗試撰寫台語歌詞，笑說：「阿銘師，我們什麼都沒有只有才華，就自己寫吧！」最終完成的〈大濛的暗眠〉，連同原聲帶皆送往英國倫敦傳奇錄音室Abbey Road Studios進行鬼斧神工的母帶製成，完美呈現電影情感與氛圍。電影《大濛》全台盛大熱映中。



