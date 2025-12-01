《大濛》奪首週票房亞軍 劉冠廷客串曝片場吃醋內幕

《大濛》導演陳玉勳（右）與客串演出的劉冠廷（左）在戲院與觀眾面對面。（華文創提供）

甫獲金馬獎最佳劇情長片的《大濛》於11月27日正式上映後受到觀眾支持，儘管面臨強片壓境，首週全台票房累積達1,500萬，攻佔亞軍，已有超過6萬人進戲院觀賞。

《大濛》導演陳玉勳以及男、女主角柯煒林與方郁婷最近南北宣傳超過30場戲院活動後，柯煒林即將返港，有觀眾憂心他的身體能不能負荷這樣的工作，柯煒林一看到就馬上留言：「想回說我不是病人。 但想一想，每天吃鏢靶藥是事實。醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病/長期病患，醫學總是向前走，希望有天不用每天吃藥。 hahahhahahaha（有時候，我還覺得自己氣色比很多人好，就真的不要太擔心~ )多約一些人一起進戲院看《大濛》，讓我們的温柔被看見，好不好？」

廣告 廣告

劉冠廷在《大濛》裡飾演真實人物「高金鐘」。（華文創提供）

片中飾演真實人物「高金鐘」的劉冠廷，也於昨（11/30）日加入劇組跑廳宣傳。談起拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事，他笑說：「那天剛好下大雨，是整部電影拍攝期間唯一的雨天。」更加碼分享，現場拍攝時常聽見陳玉勳導演大讚方郁婷，心裡難免「吃醋」；但看片後，立刻理解導演當時的反應，直呼方郁婷的表現超齡：「是非常有天賦的一位演員。」

劉冠廷也坦言，自己的角色雖然戲份不多，但在電影中成為一絲「喘息」，很感謝高金鐘在片中的存在，更表示「看完《大濛》好像重新讓我認識那個年代」。陳玉勳則大讚劉冠廷：「大家都很喜歡冠廷的演出，所以才找他來當吉祥物！」

《大濛》男、女主角柯煒林（右）與方郁婷（左）最近南北宣傳超過30場戲院活動。（華文創提供）

電影《大濛》製作規模龐大，從造型、美術到配樂，每個環節都投入大量心力，近日，劇組成員也陸續在 Facebook 分享製作幕後，美術設計王誌成回憶起搭建福馬林池的過程，坦言國防醫學院拆了好幾個地點拍攝，最終因屋型與國防醫學院的航拍資料相近，決定在岸內影視基地原台糖倉庫內搭建，更加碼透露「拍攝日早上，岸內周遭飄起了濃霧，這是現今嘉南平原少有的景象」，然而這片霧在演員上戲前便迅速散去，令王誌成笑言：「難道真的是導演說的那種冥冥力量？」

監製李烈也在映後感性分享，拍完《大濛》最令他欣慰的是：「我希望那些曾經寂寞、孤單的靈魂，能從這部電影裡得到一點安慰。」更多電影資訊請見官方臉書：https://www.facebook.com/afoggytale/

更多鏡週刊報導

方郁婷《大濛》再戰金馬影后 陳玉勳讚天才不敢指導

9m88扮女團成員秀歌舞 陳玉勳因「這件事」嘆自己沒路用

柯煒林飆國罵拍15次做惡夢 《大濛》紀念時代風景