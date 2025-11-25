「大濛」導演曾憂票房低 祭出穿旗袍烤地瓜催票房

（中央社記者王心妤台北25日電）電影「大濛」今晚首映，日前抱回金馬獎最佳劇情片，導演陳玉勳說，原本預期票房僅新台幣300萬元，現在奪獎比較不焦慮了，並祭出票房破5億，監製穿旗袍、演員曾敬驊烤地瓜的票房公約。

「大濛」為第62屆金馬獎大贏家，導演陳玉勳與監製李烈、葉如芬今天率演員柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗出席首映會。聊到票房公約，李烈、葉如芬承諾，若票房破5億，兩人將穿旗袍重現9m88片中歌舞表演，曾敬驊和劉冠廷則會烤地瓜給粉絲吃。

陳玉勳表示，忙著後製時，覺得電影可能只有他和2名監製會喜歡、票房只有300萬元，但最近看了金馬影展觀眾評價以及得獎後，的確有鬆口氣。葉如芬則打趣前2部電影票房不理想，只能靠李烈，因為李烈有好幾部票房破億的電影。

劉冠廷客串演出飛賊「高金鐘」，陳玉勳笑說，當劉冠廷定裝完成，才發現劉冠廷長得跟高金鐘有幾分相似，「天註定他就要演這個角色。」

蔡昌憲飾演特務，他自嘲以為會有動作戲，沒想到是走內心戲的角色。對於被稱為「破億吉祥物」，是否有票房壓力，他笑說：「我覺得這次應該可以跟大家慶功宴，我也希望把這個稱號做得更響亮一點。」

曾敬驊在拿下金馬男配後哭到難以自己，他坦言目前心情已平復，但還不敢看自己得獎後落淚的影片，目前把金馬獎座放在家中櫃子。至於是否已經約好爸媽出國，他笑說，等自己近期忙完就會和爸媽討論。

「大濛」將於11月27日起全台上映。（編輯：張雅淨）1141125