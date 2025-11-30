「大濛」引熱議 奈良美智：現在最想看的台灣電影

（中央社記者王寶兒台北30日電）電影「大濛」在第62屆金馬獎摘4獎成為大贏家，上映也引發熱烈討論，其中包含對台灣相當熟悉的日本藝術家奈良美智，透過社群平台分享「我現在最想看的台灣電影是『大濛』」。

「大濛」以民國40年代的台灣為背景，飾演少女的方郁婷為了贖回被槍斃的兄長遺體，與飾演三輪車伕的柯煒林於動盪時代中因緣際會相遇，並在旅程裡發展出一段動人溫暖的情誼。

奈良美智昨晚透過社群平台X分享「大濛」電影預告，並引述資料介紹該片背景，源自當時國民黨政府透過白色恐怖壓制公民思想與言論。不少已看過「大濛」的台灣網友回應奈良美智「趕快來台灣看」、「身為台灣人，我看了兩遍，每次都哭得停不下來。」（編輯：管中維）1141130