《大濛》抱4獎李安虧陳玉勳不聽話有出息

由陳玉勳執導的《大濛》入圍本屆金馬獎11項，最終抱回4項獎，成為大贏家，其中一項更是大獎「最佳劇情片」。陳玉勳23日凌晨在慶功宴上坦言，柯煒林和方郁婷與影帝、后擦身而過還是感到遺憾；而柯煒林敗給張震居次，他開玩笑表示：「每次都說我第2名，我不信！」隨後還問大家：「跟我說誰沒投給我！」

儘管沒有奪下影帝、影后，但柯煒林相當樂觀，稱讚導演非常讚，還說自己在這部片學到很多，「有沒有得獎沒有關係，可以參加金馬獎很開心」。而方郁婷也說，劇組能夠拿到最佳劇情片還是非常開心。

名導李安依照慣例，巡迴各家慶功宴，首站就和李屏賓來到《大濛》，並且與劇組一同接受訪問。李安透露，陳玉勳曾當過他的一日學生，「不聽老師的話好像都很有出息」，讓一旁陳玉勳感到不好意思，李安也說自己已經看過《大濛》，大讚演員表現都很好，並替陳玉勳感到高興，更打趣稱「其實滿嫉妒」。

不過，陳玉勳遺憾沒有以本片奪得導演獎，敗給《眾生相》導演李駿碩，柯煒林過去出演過李駿碩執導的《濁水漂流》，在李駿碩得獎瞬間，也被捕捉到興奮表情。對此，柯煒林直呼：「我超開心啊，沒有《濁水漂流》我是沒辦法到台灣拍電影。」他更感性表示，「之前在金馬惜別酒會上，會覺得自己一個人，現在4年過後，我在這邊都認識大家，突然之間會覺得自己成為了一分子」。