《大濛》拍片現場首度開放參觀 1200人朝聖

重現《大濛》場景，臨演和觀眾互動有趣。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕電影《大濛》票房已破億元，在台南鹽水岸內影視基地的《大濛》拍攝片場今天(31日)起連二天首度開放參觀，計1200人朝聖，讓影迷不只在戲院看電影，還能走進電影中的時代場景親身感受臨場感，參觀真實拍攝現場，親眼看看電影畫面背後的秘密，影迷大開眼界，稱讚不虛此行。

在台南鹽水岸內影視基地的《大濛》拍攝片場開放參觀，也有劇情場景的圖片來說明。(記者楊金城攝)

台南市文化局推出台南限定的「走進《大濛》拍片現場」在今天、明天(2月1日)舉辦，採分梯次參觀，每梯次100人、每日6梯次，兩天12梯次共有1200人報名，體驗只有在台南才能遇見的影視風景，為應付人潮，每梯次參觀時間也只有1小時。

廣告 廣告

影迷觀眾參觀《大濛》拍攝片場。(記者楊金城攝)

今天開放參觀《大濛》拍攝片場是以深度導覽形式進行，邀請電影《大濛》金馬獎美術場景設計尤麗雯與民眾互動，分享片中場景從概念發想到實際搭建過程，及如何依劇情需求、拍攝角度與鏡頭語言，打造出符合敘事節奏的場景空間；透過專業導覽，讓觀眾遊客理解場景並非單純的「重現畫面」，而是為拍攝需求量身打造的工作場域。

《大濛》搭建的街屋。(記者楊金城攝)

文化局說，像《大濛》片中呈現的時代街景與生活場域，並非完整複製真實城市，而是依據劇情需求選擇性搭建，再讓鏡頭拍攝以描述故事與情緒，因此電影畫面與實際片場之間，往往存在顯著差異。

代替顧店的哀怨。(記者楊金城攝)

林姓觀眾表示，實際走入片場，這才發現搭建的房屋大多簡易，加上街景、人物、器物布置、局部特寫等技巧、後製剪接，電影就能創造出豐富而立體的影像畫面，「拍電影真的不簡單，很厲害」。

臨演互動，重現劇中車夫、柑仔店。(記者楊金城攝)

參觀活動中，也有模擬《大濛》劇情請來「臨演」的廚師、柑仔店、人力車夫、捏麵攤在街景中，與觀眾互動，讓人再去回想起劇情，到戲院看了2遍的王姓民眾說，今天來看片場，想起來每看一次就哭一次，參訪片場值得。

文化局指出，透過開放活動，讓影迷理解專業片場的工作性質與產業價值，更認識岸內影視基地、影視政策和影視產業發展、基地與鹽水地方發展連結。

【看原文連結】

更多自由時報報導

金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

海鯤號下潛100公尺畫面來了！ 台船公布粉碎質疑

【星座運勢】備戰2月第一週！ 衝刺馬年「校正準心」很重要

