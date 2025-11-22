《大濛》擒「觀眾票選最佳影片」 賴清德大推：現在的成就要珍惜

總統賴清德（右起）昨晚和《大濛》導演陳玉勳、監製葉如芬、監製李烈致意。牽猴子提供



第62屆金馬獎頒獎典禮今（11╱22）在台北流行音樂中心登場，入圍11項的《大濛》昨率先拿下「觀眾票選最佳影片」，昨晚總統賴清德也偕同總統府秘書長潘孟安等人到電影院看片，透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌，在這片土地的人可以更認識自己，面向過去，對台灣未來的打拼很有幫助」。

今年「觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南同時舉辦，觀眾須完整觀賞完5部入圍的最佳劇情片的《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》、《大濛》後才能投票，最後共有432位觀眾完成，由陳玉勳執導的《大濛》勝出。

李烈（左起）、葉如芬、陳玉勳昨以《大濛》率先拿下「觀眾票選最佳影片」，右為李屏賓。金馬執委會提供

而賴清德也到戲院挺《大濛》，他透露很喜歡陳玉勳的作品，包涵《總舖師》、《熱帶魚》、《消失的情人節》，他謙虛笑說：「要我講棒球賽我可能還游刃有餘，但是今天這晚對我這不夠專業的人來講比較不容易。」接著提到電影中設定的民國40年就是他出生的年代，「我很期待看這部電影，看完後很感動，在大濛大霧的年代，很多人可能沒任何東西，但只有勇氣，只想走出那個濃霧，看到光明的未來，他們沒有任何的條件，只有勇氣」。

賴清德用電影裡雲與霧的小故事分享心情，「就像是2滴水，想要變成雲，想看到更好的風景，好不容易變成雲之後，也很願意來到沙漠，希望可以做出貢獻，但你問他真的可以達到這個目標嗎？他也沒把握，但那是他的價值，只要每1個人看到那個美麗的風景，他的價值就存在了」。

最後賴清德有感而發地說：「那時候是民國43年，現在是114年，是經過很多人犧牲奉獻走到這裡的，我真的很希望每1個看這部電影的人，可以了解過去的不容易，現在的成就要共同珍惜，走向更好的未來。」《大濛》11月27日上映。

