《大濛》擒「觀眾票選最佳影片」 賴清德大推：現在的成就要珍惜
第62屆金馬獎頒獎典禮今（11╱22）在台北流行音樂中心登場，入圍11項的《大濛》昨率先拿下「觀眾票選最佳影片」，昨晚總統賴清德也偕同總統府秘書長潘孟安等人到電影院看片，透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌，在這片土地的人可以更認識自己，面向過去，對台灣未來的打拼很有幫助」。
今年「觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南同時舉辦，觀眾須完整觀賞完5部入圍的最佳劇情片的《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》、《大濛》後才能投票，最後共有432位觀眾完成，由陳玉勳執導的《大濛》勝出。
而賴清德也到戲院挺《大濛》，他透露很喜歡陳玉勳的作品，包涵《總舖師》、《熱帶魚》、《消失的情人節》，他謙虛笑說：「要我講棒球賽我可能還游刃有餘，但是今天這晚對我這不夠專業的人來講比較不容易。」接著提到電影中設定的民國40年就是他出生的年代，「我很期待看這部電影，看完後很感動，在大濛大霧的年代，很多人可能沒任何東西，但只有勇氣，只想走出那個濃霧，看到光明的未來，他們沒有任何的條件，只有勇氣」。
賴清德用電影裡雲與霧的小故事分享心情，「就像是2滴水，想要變成雲，想看到更好的風景，好不容易變成雲之後，也很願意來到沙漠，希望可以做出貢獻，但你問他真的可以達到這個目標嗎？他也沒把握，但那是他的價值，只要每1個人看到那個美麗的風景，他的價值就存在了」。
最後賴清德有感而發地說：「那時候是民國43年，現在是114年，是經過很多人犧牲奉獻走到這裡的，我真的很希望每1個看這部電影的人，可以了解過去的不容易，現在的成就要共同珍惜，走向更好的未來。」《大濛》11月27日上映。
更多太報報導
林映唯婚宴星光拼金馬獎 謝賈靜雯證婚：把我當女兒
李沐懼看遭侵害畫面 石知田壞過頭秒掉粉
坤達逃兵遭求刑2年8月 柯佳嬿首露面認：事前不知情
其他人也在看
「南方時光」導演曹仕翰（3） (圖)
「南方時光」導演曹仕翰期待若有機會獲獎走上第62屆金馬獎舞台，能夠說出對夥伴們的感謝，也讓劇組的努力被看見。中央社 ・ 5 小時前
慈大傳播畢業製作 傳遞深情生命故事
一年一度慈濟大學傳播系畢業展，昨天下午在台北剝皮寮歷史街區演藝廳開幕，一連展出三天。今年以《微光成炬》為策展主題，有馬來西亞學生因為這樣，更深入家中年邁長輩的生命故事，以及當地文化建築與古蹟，甚至...大愛電視 ・ 9 小時前
觀影《大濛》重返白恐傷痕歷史 賴清德期盼齊說好台灣故事
大濛作為今年度備受關注的電影之一，以庶民的視角，帶領觀眾解開白色恐怖時期的歷史，一同重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下，為生存奮鬥的勇氣與情感。賴清德表示，正是這些創作者以電影帶領大家回望台灣歷史，為台灣人的共同記憶留下珍貴紀錄。他提到，自...CTWANT ・ 5 小時前
公路局全體動員！17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄
生活中心／綜合報導9月23號的那場大水，沖毀了馬太鞍溪橋，也打亂了花蓮人的生活節奏，為了讓大家早點有一條安全的路，公路局全體動員，拚了17天，終於把路搶通，還比預期提早了5天。這麼高效率的背後有哪些故事？請看我們的專題報導。17天重建一次交通希望，這不是奇蹟，而是500多名工程同仁日夜搶修的成果。究竟，這場緊急搶通行動是怎麼辦到的？公路局全體動員 17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄（圖／民視新聞）「沖上來了！啊~橋不見了！」9月23號，馬太鞍溪堰塞湖潰決，台9線交通命脈馬太鞍溪橋瞬間遭惡水沖斷，花蓮南北向主要道路毀了，民眾通行受到阻礙。隔天交通部長立刻到現場勘災，指示「希望這個橋樑可以快速復建。」交通部公路局長林福山指出，「橋被沖毀了，哇，看到那個畫面的時候，我心裡想，就是完了，第一個念頭就是回過頭來，那後續要怎麼做一個這個處理」。公路局全體動員 17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄（圖／民視新聞）橋斷了，身為橋樑的主管機關，第一時間就已經在想後續如何處理，公路局也隨即成立前進指揮所，動員389台大型機具，團隊決定採用「涵管便道」策略，展現驚人效率。交通部公路局長林福山表示，「這個東分局還有花蓮這個工務段，這些站在第一線，不分這個晝夜，只要機器可以動，他人一定在，同仁從發生到現在，真的沒有所謂假日可言，每天都投入在這個，橋可以通的時候，每日就要做監控」。搶通的不只是路，更是對人的關懷。前線段長親身投入指揮，甚至一度累倒住院，但團隊沒有一刻停歇，展現交通超人的精神，只為民眾一條安全回家的路。10月10號那天，工程人員開心說，「耶~通車了，來！」公路局全體動員 17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄（圖／民視新聞）交通部公路局長林福山說，「感謝這個整個這個團隊，在這段期間，大家把這樣子一個搶修復原的，這一個工作，當做是這輩子全心全力去投入的一件事情」。從災害發生，到便道搶通，原本預計10月15號通車，更是提前五天就開放，路通了，民眾心也安了，公路局將也持續守護這條後山命脈，風雨無阻。原文出處：公路局全體動員！17天的拚搏 馬太鞍交通搶通全紀錄 更多民視新聞報導最新／日本福島食品輸台全解禁 食藥署：回歸「常態管理措施」熬夜壓力大！4大生活習慣恐引糖尿病台灣化粧品驗出致癌蘇丹紅 醫點名「二類產品」最危險！民視影音 ・ 6 小時前
民調：美國人喜歡民主 但不認為美國民主制度運作良好
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）最新民調顯示，約半數美國成年受訪者認為，美國民主運作「非常差」或「有些不佳」，只有約1/4認為運作得「非常好」或「還算良好」。這與幾十年前形成鮮明對比—當時大多數人認為民主大致運作良好。中央社 ・ 19 小時前
信義嘉品跨社區參訪 啟動友善社區生活
[NOWnews今日新聞]在一棟建築成為家之前，社區生活的輪廓就已經開始形成。信義開發以「營造友善社區環境」為核心，持續協助住戶在交屋前交流。10月26日，由嘉品社區發起、信義開發協辦的十月鄰居見面會...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 7 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 5 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
修杰楷爆閃兵一個月露面了 梧桐妹背後擁抱、頭貼肩膀！甜蜜告白2字
林映唯與Richard浪漫舉辦婚禮，其中請來賈靜雯擔任證婚人，賈靜雯也帶著一家大小出席，包括三個女兒及老公修杰楷，大女兒梧桐妹（Angel）在IG獻詞動態上分享婚禮花絮照，與每個家人合照，也成為修杰楷涉及閃兵爭議一個月後，首度曝光近況照。鏡報 ・ 10 小時前
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 7 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
外套能不能借？ 黃豪平、鹿希派:曖昧到不行
[NOWnews今日新聞]近期「邊界感」是演藝圈最常被討論的熱詞，《戀愛熊天秤》中黃豪平自曝曾和熊熊發生過一次「現在想想超級越界」的經驗，有一年跟節目到瑞士外景，兩個人與張棋惠、坤達被分到同一間房睡，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況
坤達閃兵遭起訴！柯佳嬿首現身 14字曝他現況EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
金馬獎2025／范冰冰快閃來台？ 成頒獎典禮最大未知數（不斷更新）
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前