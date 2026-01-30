《大濛》擠身億元俱樂部 《冠軍之路》也在破億路上

又有國片票房報喜！電影《大濛》傳出佳績，30 日全台票房正式突破新台幣1億元。導演陳玉勳坦言，「終於可以鬆一口氣，從《大濛》裡走出來了。」

從 2025 年底到 2026 年初，國片票房頻頻告捷。除了《陽光女子合唱團》衝破3億大關，《角頭－鬥陣欸》、《96 分鐘》、《泥娃娃》等作品也都締造億元成績；而在金馬獎囊括最佳劇情片等多項大獎的《大濛》，也終於搭上億元票房列車。

陳玉勳日前在臉書分享心情，透露兩個多月前他還在想，《大濛》票房若有300萬就已滿足，「好一點頂多3千萬。」沒想到在觀眾支持下，他形容「是許許多多的熱心觀眾，像輕柔的風一樣，把《大濛》這個風箏吹得高高。」

他也提到，不少觀眾二刷，有人還刷了好幾刷；有人自發包場邀請親友觀影，老師包場請學生看，更有不具名人士大量購票、捐款包場，讓偏鄉觀眾也能進戲院欣賞。加上戲院與媒體的協助，口碑不斷擴散、討論度居高不下，都是他始料未及的成果。他感性地說：「是大家想讓它破億的。」

陳玉勳坦言，雖然這部片並未真正賺到錢，但拍片之初就沒以獲利為目標，只希望有更多人能看見《大濛》。也正因為這部作品，讓他看見許多美好風景。他感謝所有支持與協助電影的人，以及牽猴子行銷團隊，並笑說：「我任務完成，終於可以鬆一口氣，從《大濛》裡走出來了。」

至於描寫世界棒球12強賽奪冠歷程的紀錄片《冠軍之路》，目前票房已突破7,000萬元。監製張永昌表示，「《冠軍之路》也在朝破億之路邁進」，期盼在農曆年前能順利擠身「億元俱樂部」。(編輯：宋皖媛)