《大濛》星光炸裂！金馬班底大巨蛋合體 柯煒林喊「走囉」全場沸騰

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬62最佳劇情片《大濛》今(25)在台北大巨蛋秀泰影城首映，導演陳玉勳、監製葉如芬與李烈領軍，攜主演柯煒林、方郁婷、9m88，以及曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗等卡司亮相，現場星光熠熠。

《大濛》首映會眾人復刻片中經典橋段，拿著意義深刻的「金黃地瓜」。(記者潘少棠攝)

眾人復刻片中經典橋段，拿著意義深刻的「金黃地瓜」，不僅寓意票房「金光閃閃」，也代表著對《大濛》口碑持續升溫、票房長虹的期許；主演柯煒林更帶領團隊高喊片中經典口號「走囉～」，象徵《大濛》正式啟程！

(左起)9m88、方郁婷、柯煒林。(記者潘少棠攝)

《大濛》於21日至23日感動口碑場後好評爆棚，3天全台票房衝破400萬，除了台灣觀眾，還有來自香港、日本甚至美國的影迷，還有粉絲冒著趕不上飛機的風險，拖著行李到現場，就為一睹演員的風采。

(左起)李烈、陳玉勳、葉如芬。(記者潘少棠攝)

導演陳玉勳感性分享到，《大濛》製作時的艱難和挑戰，直呼與特效指導郭憲聰的訊息來往就像「驚悚片」，尤其製作片中的「霧」更如同身在第十八層地獄中，為期長達快兩年的時間才將這部作品完成。

蔡昌憲(左)、陳以文。(記者潘少棠攝)

片中飾演特務的蔡昌憲笑稱，以為會是身手矯健的角色，沒想到就是跟子彈過個幾招，而演出蔡昌憲長官的陳以文提到，拍攝前花很多時間做武術訓練，就為呈現精彩的動作戲。

劉冠廷(左)、曾敬驊。(記者潘少棠攝)

過往是「搞笑擔當」劉冠廷在片中飾演高金鐘，則成了動作擔當，又跑又跳，但有一場追逐戲拍攝日下雨，雖然劇組貼心鋪了稻草，但地板仍很濕滑，自認沒帥到。

陳玉勳在受訪時，謙虛說道一開始只預估《大濛》賣300萬：「但最近月初金馬開幕的口碑場評價後，就鬆了一點點氣。」還拉監製李烈、葉如芬承諾，若是票房突破5億，兩人將穿旗袍，重現9m88在片中的歌舞團表演。

陳竹昇(左)、潘麗麗。(記者潘少棠攝)

飾演「阿月」的方郁婷和「姊姊阿霞」9m88都是團隊一開始就決定的不二人選，在拍攝全片最催淚的認屍戲時，兩人數度情緒潰堤痛哭，感染全場成淚海。

9m88回憶起拍攝過程坦言：「第一個感受其實是害怕，因為對阿霞和阿月來說是第一次，手牽手進去立刻就有感覺，現場美術非常真實！」兩人緊握彼此給予力量，方郁婷更是眼淚鼻涕直流，精湛演技連9m88也動容。《大濛》將在11月27日全台上映。

