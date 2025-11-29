《大濛》橫掃金馬！觀眾哭著走出戲院 奈良美智：現在最想看的台灣電影

娛樂中心／林奇樺報導

由陳玉勳執導的電影《大濛》在第62屆金馬獎一舉拿下觀眾票選最佳影片、最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計等5項大獎，11月27日在台灣正式上映後口碑持續發酵，不少觀眾甚至「哭著走出戲院」。日本知名藝術家奈良美智稍早也在X（原推特）分享預告，直言目前最想看的台灣電影，就是《大濛》。

《大濛》是本屆金馬獎的大贏家。（圖／記者趙于瑩攝影）

《大濛》由怪物新人方郁婷、實力派演員柯煒林、歌手9m88與金馬最佳男配角曾敬驊共同演出，加上陳玉勳的招牌執導風格，上映後票房與評價雙雙看漲，更被影迷形容為「一生必看的國片」。

《大濛》上映後，好評不斷。（圖／華文創提供）

雖然題材聚焦白色恐怖時期的真實歷史，但陳玉勳以幽默筆法切入，描繪當時人們如何在壓抑年代中倔強活著，讓觀眾在笑與淚之間感受故事重量。全片氛圍、場景還原度極高，從服裝到美術都細膩考究，被盛讚「沒有一個鏡頭是多餘的」。

奈良美智發文表示，現在最想看的台灣電影就是大濛。（圖／翻攝自奈良美智X）

長期關注台灣的奈良美智，今日在X分享《大濛》預告，並簡述劇情背景設定在民國40年代（1951年至1960年間），當時國民黨政府以白色恐怖統治台灣社會、控制人民思想與言論。看完預告的他也直呼：「現在最想看的台灣電影就是大濛」。

