《大濛》橫掃金馬 連奈良美智都愛上 喊話：想看

電影《大濛》上映後好評爆棚，導演陳玉勳攜主演柯煒林與方郁婷在台北、台南影城跑透透，看到場場爆滿的現象級盛況以及台南鄉親的美食應援，讓演員們直呼像回到拍戲的時候，一天吃4餐超幸福。日本知名藝術家奈良美智昨（29）日更在社群平台分享「最想看的台灣電影是《大濛》」，可見口碑持續發酵連國際都看見！

《大濛》導演陳玉勳回憶拍攝季節特地選在冬天，會比較有霧的感覺，沒想到拍攝期一個月，天氣每天都是30度，讓拍攝相當順利。（圖／華文創提供）

《大濛》在台南鹽水「岸內影視基地」還原民國四〇年代台北街景，昨日主創們直奔台南與觀眾互動，映後場場爆滿，啜泣聲此起彼落，觀眾哭到停不下來，更有人三刷哭點依舊高達15次！導演陳玉勳回憶起拍攝當時的季節特地選在台南的冬天，本來想說會比較有霧的感覺，沒想到拍攝期一個月，天氣每天都是30度，讓拍攝相當順利。

《大濛》柯煒林來到台南相當興奮，分享自己曾騎了2個多小時的腳踏車回到民宿地點，引起鄉親們一陣驚呼。（圖／華文創提供）

柯煒林則是分享自己曾騎了2個多小時的腳踏車回到民宿地點，引起鄉親們一陣驚呼，而台南剛剛好的氣溫，更讓柯煒林嘴甜的說「跟你們的熱情好搭！」拍攝時期第一次來到台南的方郁婷，表示自己最懷念的是「牛肉湯」，拍攝時每天都要喝一碗，更透露在台北城拍攝時身旁有真的牛，直呼「沒有看過那麼大隻的牛」，逗樂全場。

柯煒林今日離台，來台時間行程滿檔，每場活動都把握和影迷見面的機會，值得一提的是，這幾天雖人在台灣宣傳《大濛》，他在胸前仍別上黑緞帶，默默表達對香港大火事件的關懷與哀悼之意，讓人感受到他真摯的心。

台灣影迷也在社群上紛紛留言鼓勵，除了心疼柯煒林的心情，也希望能將祝福與力量傳遞給香港，現場更有特地從香港飛來觀影的影迷，在社群上分享觀影心得，動情表示，「看完《大濛》，台灣人都留言香港加油，這個售後真的會哭傻」，更寫道，「台灣人真的很會，他們用最溫柔的方式，把最硬的撐腰塞進你心裡，讓你帶著滿滿的愛跟力量飛回去」。幾句話也讓影迷感受到《大濛》那份，「痛苦終將過去，一切都會好起來」的療癒力量。



