《大濛》正式衝破1億大關！2025出產5部破億台片

〔記者許世穎／台北報導〕電影《大濛》從去年金馬獎期間上映至今上映至今逾兩個月，口碑與票房持續齊飛，穩扎穩打、熱度不減反增，票房更一路朝破億目標邁進，終於在上映第64天(未計口碑場)，於昨(29日)天全台賣破1億大關。

《大濛》入圍去年第62屆金馬獎11項大獎，最終獲得最佳劇情片、原著劇本、美術設計及造型設計4項大獎，同時也獲得金馬獎觀眾票選最佳影片，無論入圍與獲獎都是最大贏家。

此外，《大濛》也成為2025年繼《角頭 — 鬥陣欸》、《96分鐘》、《泥娃娃》以及《陽光女子合唱團》後，第五部票房破億台片，同時是繼《賽德克．巴萊》後，暌違14年再度破億的金馬獎最佳劇情片得主。

《大濛》全台上映中，本週末依舊有影人出席場次，以及「破億感謝場」，詳情請洽電影官方粉絲專頁。

