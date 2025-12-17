《大濛》沒拿第一！2025「最被看見的」電影排行榜出爐

〔記者鍾志均／台北報導〕今年哪部電影，是真正「被看見」的年度之最？LINE TODAY年度企劃「聚光賞」今(17)公布2025十大電影榜單，日本電影《國寶》強勢奪冠，台灣金馬最佳劇情片《大濛》僅以些微差距屈居亞軍，好萊塢大片《F1電影》則穩坐第三名，形成「日、台、美」三強鼎立局面。

這份榜單由80位重量級「電影打光團」聯手選出，評審陣容橫跨演員、導演、編劇、影評人等，包括柯震東、宋芸樺、范少勳、姚淳耀、温貞菱、九把刀星光加持。

拿下第一名的《國寶》由李相日執導，吉澤亮、橫濱流星主演，以歌舞伎世界為背景，從表演、美術、造型到音樂全面展現日本古典美學。

緊追在後的《大濛》為陳玉勳執導，延續金馬獎「最佳劇情片」氣勢，再度獲得高度肯定。電影以公路喜劇包裝白色恐怖時代的沉重歷史，被影評膝關節形容為「用喜劇說出半世紀的壓迫」，成功做到雅俗共賞。

排名第三的《F1電影》由布萊德彼特主演，速度、引擎聲與賽道畫面全面轟炸大銀幕。導演林孝謙盛讚這是一趟「彷彿坐進方向盤後的沉浸式體驗」，就算不是賽車迷，也能被老將重返賽道的故事打中。

榜單中，台灣與國際作品齊放異彩，像是第4名《左撇子女孩》已挺進2026奧斯卡最佳國際影片15強；第7名《青春末世物語》為坂本龍一之子空音央首部劇情長片；第8名《喵的奇幻漂流》更是奧斯卡最佳動畫片得主。

另一項全民票選「年度電影發光者」，由林柏宏憑《96分鐘》奪冠，力壓湯姆克魯斯、許光漢、曾敬驊與宋芸樺，成為今年最被觀眾點名的銀幕焦點。

