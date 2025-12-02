《大濛》熱映！柯煒林肺腺癌「仍跑30場映後」 他親揭近況：我不是病人

記者王培驊／台北報導

國民電影《大濛》首週票房衝破千萬好評如潮。（圖／華文創 提供）

金馬大贏家、年度最受矚目的國民電影《大濛》於11月27日正式上映後，全台戲院隨即湧入大批觀眾支持，口碑更在短短數日迅速發酵，上映首週全台票房累積達1500萬，攻佔亞軍，在強片場次壓境下，《大濛》雖然排片場次數敵不過，但感動口碑無遠弗屆，全台已超過6萬人進戲院看《大濛》。許多長輩跟著孩子一起進戲院觀看，分享著當年的點滴，無論是故事情感、演員表現、時代氛圍還是美術細節，都獲得觀眾一致盛讚，更在社群平台上掀起「曬票根」風潮。

廣告 廣告

電影《大濛》男女主角柯煒林、方郁婷，戲裡戲外好感情表露無遺。（左起方郁婷、柯煒林）（圖／華文創 提供）

男女主角柯煒林與方郁婷與陳玉勳導演南北宣傳超過30場戲院活動後，柯煒林即將返港，有觀眾憂心他的身體能不能負荷這樣的工作，柯煒林一看到就馬上留言：『想回說「我不是病人。」 但想一想，每天吃鏢靶藥是事實。醫生有說我的癌症是希望可以用藥物控制成慢性病/長期病患，醫學總是向前走，希望有天不用每天吃藥。 hahahhahahaha(有時候，我還覺得自己氣色比很多人好，就真的不要太擔心~ )多約一些人一起進戲院看《大濛》，讓我們的温柔被看見，好不好？』

觀眾憂心柯煒林身體不能負荷繁忙的宣傳行程，他一看到馬上留言：想回說「我不是病人。」 （圖／華文創 提供）

而在片中飾演真實歷史人物「高金鐘」的劉冠廷，也於昨（30）日加入劇組跑廳宣傳。談起拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事，他笑說：「那天剛好下大雨，是整部電影拍攝期間唯一的雨天。」更加碼分享，現場拍攝時常聽見陳玉勳導演對方郁婷演技的讚賞，心裡難免「吃醋」；但看片後，立刻理解導演當時的反應，直呼方郁婷的表現超齡：「是非常有天賦的一位演員。」劉冠廷也坦言，自己的角色雖然戲份不多，但在電影中成為一絲「喘息」，很感謝高金鐘在片中的存在，更表示「看完《大濛》好像重新讓我認識那個年代」。陳玉勳導演則大讚劉冠廷：「大家都很喜歡冠廷的演出，所以才找他來當吉祥物！」映後現場笑聲不斷，也展現劇組之間深厚的默契與情感。

片中飾演真實歷史人物「高金鐘」的劉冠廷，也加入劇組跑廳宣傳。（左起 劉冠廷、導演陳玉勳）（圖／華文創 提供）

從金馬獎開始，接連好幾天的宣傳活動，讓陳玉勳導演感冒變嚴重身體酸軟，不過為了宣傳仍硬撐著身體跑活動，直呼：「快阿彌陀佛了！」而《大濛》的後勁強到連葉天倫導演也抵擋不住，在映後主持時，一拿到麥克風就泣不成聲，深陷在劇情中久久無法自拔，導演陳玉勳、監製李烈、葉如芬見狀連忙擁抱安慰。知名編劇吳洛纓看完也在社群分享道：「不知道自己被按到哪個開關，寫字這時眼淚還是很爭氣地嘩啦啦。」導演瞿友寧也大讚：「今年，我想這部電影會是我一看再看，深刻留在心中的故事。」

劉冠廷分享在片場中時常聽到導演稱讚方郁婷，坦言有些「吃醋」。（圖／華文創 提供）

電影《大濛》製作規模龐大，從造型、美術到配樂，每個環節都投入大量心力，近日，劇組成員也陸續在 Facebook 分享製作幕後，美術設計王誌成回憶起搭建福馬林池的過程，坦言國防醫學院拆了好幾個地點拍攝，最終因屋型與國防醫學院的航拍資料相近，決定在岸內影視基地原台糖倉庫內搭建，更加碼透露「拍攝日早上，岸內周遭飄起了濃霧，這是現今嘉南平原少有的景象」，然而這片霧在演員上戲前便迅速散去，令王誌成笑言：「難道真的是導演說的那種冥冥力量？」監製李烈也在映後感性分享，拍完《大濛》最令他欣慰的是：「我希望那些曾經寂寞、孤單的靈魂，能從這部電影裡得到一點安慰。」由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中。

劉冠廷映後分享，談起拍攝激烈打鬥戲的幕後趣事。（圖／華文創 提供）

更多三立新聞網報導

濱崎步遭質疑「臉跟聲音變了」！影片被挖出...她霸氣回：我已經44歲了

濱崎步最終場澳門恐有變數！她IG只轉「繁中報導」 粉狂喊：快來台灣吧

《黑白大廚2》預告公開！兩位「神秘主廚回歸」雪恥 全新殘酷制度曝光

女星諷「辛芷蕾扯頭髮拿影后」！突改口稱：不是說她 昔1句話遭抓說謊

