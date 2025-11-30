《大濛》熱潮延燒 奈良美智點名「最想看的台灣電影」

電影《大濛》上映後好評爆棚，引爆許多討論話題，就連日本知名藝術家奈良美智近日都在社群平台分享「最想看的台灣電影是《大濛》」，可見電影受關注程度之高。

《大濛》拿下本屆金馬獎最佳劇情片等多項大獎後，導演陳玉勳也帶著主要演員柯煒林與方郁婷在台北、台南影城跑透透造勢宣傳。看到場場爆滿的現象級盛況，以及台南鄉親熱情的美食應援，讓演員們直呼像回到拍戲時，一天吃4餐超幸福。

主創團隊29日直奔台南與觀眾互動，映後場場爆滿，啜泣聲此起彼落，觀眾哭到停不下來，更有人三刷哭點依舊高達15次！《大濛》在台南鹽水「岸內影視基地」還原民國四〇年代台北街景，導演陳玉勳回憶起拍攝季節，特地選在台南的冬天，本以為會比較有霧的氛圍，沒想到拍攝期一個月，天氣天天都是30度，讓拍攝相當順利。

柯煒林則分享，自己曾騎了2個多小時腳踏車回到民宿，引起鄉親一陣驚呼；台南剛剛好的氣溫，也讓柯煒林嘴甜表示「跟你們的熱情好搭！」拍攝時期第一次到台南的方郁婷則說，自己最懷念的是「牛肉湯」，拍攝時每天都要喝一碗，更透露在台北城拍攝時，身旁真的有牛，直呼「沒有看過那麼大隻的牛」，逗樂全場。

柯煒林30日離台，來台期間行程滿檔，每場活動都把握與影迷見面的機會。值得一提的是，雖然這幾天人在台灣宣傳《大濛》，他在胸前仍別上黑緞帶，默默表達對香港大火事件的關懷與哀悼，讓人感受到他的真摯心意。台灣影迷也在社群留言鼓勵，除了心疼柯煒林的心情，也希望將祝福與力量傳遞給香港。

現場更有特地從香港飛來觀影的影迷，在社群上分享心得，動情表示：「看完《大濛》，台灣人都留言香港加油，這個看完後真的會哭傻。」並寫道：「台灣人真的很會，他們用最溫柔的方式，把最硬的撐腰塞進你心裡，讓你帶著滿滿的愛跟力量飛回去。」幾句話也讓影迷感受到《大濛》那份「痛苦終將過去，一切都會好起來」的療癒力量。(編輯：許嘉芫)