《大濛》熱潮發酵中！奈良美智穿藍白拖進戲院支持 盼「在日本上映」

【緯來新聞網】《大濛》全台票房正式突破4600萬元大關，演員持續親自上陣為電影衝刺票房，9m88和胡智強昨（14日）在台北一連跑了6場映前、映後，滿座率全高達9成以上，讓他們相當感動。日本藝術家奈良美智更趁來台空檔，前進戲院支持，寫下高評價：「希望能在日本上映。」

奈良美智（左圖）欣賞台灣電影《大濛》（右圖）。（圖／翻攝奈良美智IG）

《大濛》不只感動台灣更紅到國際，奈良美智先前曾在社群平台表達「很想看《大濛》」，日前來台舉辦展覽期間，特地走進戲院觀賞，並於社群分享觀影心得，直言深受感動，盛讚電影「很可能會成為名作」，導演陳玉勳在臉書感性回應：「奈良美智真的來台灣看《大濛》了，謝謝奈良美智老師！」



奈良美智在貼文中寫道：「我終於看了《大濛》。主角的演技真的非常出色，而且最後播放的歌曲也非常好聽。」他特別提到片中葬禮隊伍演奏的〈莎韻之鐘〉（サヨンの鐘），與自身生命經驗產生強烈重疊，讓他忍不住落淚。



看完電影後很有感觸，他說：「在被時代擺弄、翻弄的時候，人類的本性就會顯現出來。以這種時代為背景的電影中，名作很多，而我覺得《大濛》也會成為名作。希望能在日本上映。」不僅如此，他在自身社群轉發《大濛》預告片，並穿著台灣藍白拖造訪《大濛》拍攝地之一「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」。《大濛》全台持續上映中。

廣告 廣告

9m88 勤跑電影映前映後活動。（圖／華文創提供）

更多緯來新聞網報導

台灣女婿獲美榮譽博士 印裔導演上台致詞：人生如彩虹

小禎離婚5年認愛「美好且期待」 小7歲新歡被爆撞臉大谷翔平