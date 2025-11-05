《大濛》獻給白色恐怖受難者 陳玉勳：有神祕力量引導

《大濛》舉行大型媒體試片，導演陳玉勳（左起）、監製李烈與葉如芬出席。（華文創提供）

入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項獎的電影《大濛》今（5日）舉行大型試片，導演陳玉勳、監製葉如芬與監製李烈「黃金鐵三角」皆出席映後活動。監製李烈哽咽表示：「看見柯煒林在片中說『走囉！』那一刻，感動得快哭出來。」監製葉如芬也說：「製作過程非常辛苦，很謝謝勳導寫出這樣的故事。」導演陳玉勳則感性回憶創作時心情：「覺得有股神祕的力量在引導我。」

電影《大濛》講述1950年代一名嘉義少女來台北領取遭槍斃哥哥的屍體，遇到退伍軍人三輪車伕的故事，並重現白色恐怖下台灣市井小民的生活。飾演飾演三輪車伕的柯煒林與嘉義少女的方郁婷分別入圍金馬獎最佳男、女主角，兩人之間相互扶持的情誼也令人動容。

《大濛》今天試片放映結束後，導演陳玉勳、監製葉如芬與監製李烈親自出席感謝大家。陳玉勳略顯激動地表示：「今天心情很像高中生參加成果發表會，面對600、700位老師和同學，非常焦慮、緊張、不安。我在這部電影裡大概有4年的時間，一直在等自己可以走出來。我想講很多感性的話，但我覺得我會哭。」

柯煒林（中）、方郁婷（右）主演的電影《大濛》以1950年代為背景。（華文創提供）

陳玉勳說：「當初創作時，我覺得冥冥中有一股神祕、看不見的力量，一直引導著我做這件事。我查了很多資料以後開始失眠。午夜、凌晨的時候，覺得自己好像回到那些場景，我想跟那些受難者說很多話，但說不出口，後來就決定把它寫成劇本，拍一部電影給他們。」

對於拍攝《大濛》，陳玉勳坦言：「其實沒什麼企圖心，劇本寫完的時候，我甚至已經放棄了，覺得不可能拍，會花太多錢，也沒有具體的方向。但是團隊真的很勇敢，我們的劇組每個人都非常用心，非常感謝他們。」

今日片商特別準備「三重驚喜」，入場即贈片中具有寓意的紙手錶，象徵時間能沖淡傷痛、一切終將過去；以方郁婷飾演的阿月為原型的手帕，圖中阿月懷抱雲朵，象徵她尋找曾敬驊飾演的哥哥育雲的思念與不捨；離場時還贈送燒餅，呼應片中柯煒林飾演的三輪車伕趙公道在街頭吃燒餅的畫面。《大濛》將於11月21日至11月23日舉行感動口碑場，11月27日全台上映。更多電影資訊請見官方臉書。

