《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清

記者林汝珊／台北報導

《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎。（圖／牽猴子提供）

電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，票房累積至今正式突破6千萬大關。不過近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，一度嚇壞。

《大濛》票房突破6千萬大關。（圖／牽猴子提供）

近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，直呼「《大濛》已經下檔了嗎？怎麼這麼快！」引起誤會，事實上，多數電影院的排片慣例，通常會在週三或週四才公布並更新當週末的正式時刻表。因此，若觀眾在週一、週二提早查詢週末場次，往往會因排片尚未出爐而顯示查無資料，並非電影已經下檔。

據悉誤會的觀眾不在少數，片商也透過社群平台出面澄清，坦言在強片環伺之下，場次確實有受到擠壓、數量有所減少，但強調「真的還沒有要下片」，也盼觀眾多多支持。

