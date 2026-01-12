《大濛》破億倒數！主演全到齊「炸油條拍照會」

剛自美國返台的宋芸樺，即火速加入跑場行列。（圖／華文創）

電影《大濛》票房正式突破9000萬，距離破億里程碑僅一步之遙。片商宣布於本週推出破億活動，邀請柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷與影迷一同迎接重要時刻。

上週末，多位演員接力現身戲院活動，包括片中彩蝶歌舞團的 9m88、百白，以及片尾驚喜現身的宋芸樺、飾演殯儀館人員的蕭東意，為即將到來的破億時刻提前暖身。剛自美國返台的宋芸樺，即火速加入跑場行列，她在片中驚喜演出阿月成年後（潘麗麗 飾演）的女兒劉念雲，並分享：「我前幾天才剛回台，第一件事情就是來看《大濛》。」導演陳玉勳也透露，當初邀請宋芸樺演出時，曾擔心角色篇幅不多會被婉拒，沒想到對方一口答應，讓他笑說：「真的欠她很多，下次一定要幫她寫一個角色。」更打趣封她為「破億神獸」，直言：「有她在，票房就會很好！」

廣告 廣告

9m88（左）、百白（右）現身戲院活動，為即將到來的破億時刻提前暖身。（圖／華文創）

9m88 與百白在映後分享拍攝幕後的辛苦過程，為了呈現片中歌舞表演，彩蝶歌舞團成員密集彩排4、5次，歷時1個多月，甚至在拍攝前自掏腰包租借排練場加強練習。百白坦言，練舞壓力極大，曾一度練到落淚，但也笑說：「練完之後，我覺得我可以原地出道了。」她也提到，這是繼《健忘村》、《消失的情人節》後第3度與陳玉勳導演合作，笑稱自己「應該算是勳導喜歡的女生類型」。

《大濛》本週六（17 日）將於西門國賓鉅院舉辦簽名會；隔日（18 日）則於大巨蛋秀泰影城舉行網友熱烈敲碗的「炸油條拍照會」，現場將準備片中出現的油條，呼應柯煒林在電影中的經典台詞「給我五根油條的時間！」讓觀眾重溫《大濛》裡的記憶點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查

越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆

好市多「推車亂象」惹眾怒！她買完見一畫面無奈：從副駕爬進去