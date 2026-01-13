《大濛》破億倒數！導演突道歉宋芸樺「欠她很多」 曝接演內幕

國片《大濛》全台票房正式衝破9000萬大關，距離破億里程碑僅一步之遙。片商宣布本週將推出破億活動，邀請柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷與影迷一同迎接重要時刻。17日將於西門國賓鉅院舉辦簽名會，18日則在大巨蛋秀泰影城舉行「炸油條拍照會」，呼應柯煒林在片中的經典台詞「給我五根油條的時間！」

國片《大濛》全台票房正式衝破9000萬大關，距離破億里程碑僅一步之遙。（圖／華文創 提供）

上週末，多位演員接力現身戲院活動，包括片中彩蝶歌舞團的9m88、百白，以及片尾驚喜現身的宋芸樺、飾演殯儀館人員的蕭東意，為即將到來的破億時刻提前暖身。剛自美國返台的宋芸樺，即火速加入跑場行列，她在片中驚喜演出阿月成年後（潘麗麗 飾演）的女兒劉念雲，她分享：「我前幾天才剛回台，第一件事情就是來看《大濛》。」

導演陳玉勳透露，當初邀請宋芸樺演出時，曾擔心角色篇幅不多會被婉拒，沒想到對方一口答應，讓他笑說：「真的欠她很多，下次一定要幫她寫一個角色。」更打趣封她為「破億神獸」，直言：「有她在，票房就會很好！」

剛自美國返台的宋芸樺，火速加入跑映後宣傳˙行列。（圖／華文創 提供）

9m88與百白在映後分享拍攝幕後的辛苦過程，為了呈現片中歌舞表演，彩蝶歌舞團成員密集彩排4、5次，歷時1個多月，甚至在拍攝前自掏腰包租借排練場加強練習。百白坦言，練舞壓力極大，曾一度練到落淚，但也笑說：「練完之後，我覺得我可以原地出道了。」她也提到，這是繼《健忘村》、《消失的情人節》後第3度與陳玉勳導演合作，笑稱自己「應該算是勳導喜歡的女生類型」。

9m88（左）與百白（右）在映後分享拍攝幕後的辛苦過程。（圖／華文創 提供）

9m88則表示：「能夠一起迎接破億，對我們來說真的很重要。」此外，日本知名導演鈴木龍也來台觀賞《大濛》，結束自身宣傳活動時大喊片中經典台詞「走囉！」

隨著票房即將迎來破億，導演陳玉勳表示，若《大濛》能順利破億，意義不僅止於票房數字，更代表未來將有更多人願意投入拍攝台灣的歷史故事，「這是一個很重要、也很大的願望。」

