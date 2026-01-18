《大濛》破億前哨戰 影迷搶票擠爆影廳

記者周毓洵／臺北報導

電影《大濛》（A Foggy Tale）上映超過兩個月，口碑與票房持續火熱，討論度更是不減反增，票房一路朝破億目標邁進。為回饋觀眾支持，片商於本週末一口氣推出三場大型粉絲活動，集結方郁婷、柯煒林、9m88、曾敬驊、劉冠廷等主要演員，從簽名會、經典「油條合影場」到催淚「手帕場」，超過兩千個名額全數開放。活動消息一曝光便引爆搶票潮，三場活動幾乎秒殺，戲院場場爆滿，甚至出現黃牛票流竄，足見《大濛》現象級人氣仍在持續發酵。

《大濛》主演方郁婷、柯煒林、9m88與特別演出劉冠廷昨（17）日晚上，齊聚西門國賓鉅院廳，與超過600名影迷近距離互動簽名。飾演「趙公道」的柯煒林結束香港工作後當天直飛來臺，一下飛機便直奔戲院，行程滿檔卻難掩興奮，誠意十足地與粉絲交流。適逢他22日即將迎來34歲生日，片商也準備驚喜蛋糕，全場齊唱生日快樂歌，氣氛溫馨感人，讓他直呼一切「很不可思議」。

映後互動同樣笑聲不斷，方郁婷分享自己已經「7刷」電影，導演陳玉勳立刻笑虧：「你好自戀！」瞬間引爆全場大笑。9m88則感性表示，電影上映超過一個月仍有這麼多觀眾到場支持，讓她非常感動。晚間九點登場的活動也讓劉冠廷打趣說：「平常這個時間我都在陪兒子睡覺，今天托勳導的福，可以站在這裡。」更引用角色經典台詞幽默喊話觀眾繼續「把錢變成流水」，陪《大濛》衝向破億。

今（18）日登場的「油條合影場」同樣掀起話題，開賣瞬間湧入大量影迷，戲院售票系統一度當機。曾敬驊驚喜加入回饋行列，眾人手拿片中經典油條橋段道具，與近300名影迷合影留念。映後座談中，演員們也分享如果身處民國40年代會成為怎樣的人，從「擇善固執」、「專心做自己」到「努力工作過生活」，各自的回答呼應了電影溫厚的人性核心。

為呼應片中動人催淚橋段，片商同日加碼推出「手帕場」，貼心送上電影周邊手帕，並由導演陳玉勳率領柯煒林、曾敬驊、劉冠廷組成的「大濛F4」映後現身感謝影迷支持，為連續三場粉絲回饋活動畫下溫暖句點。

《大濛》油條合影場消息曝光後，隨即在網路掀起搶票旋風，演員劉冠廷（左起）、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊一起映後座談。（華文創提供）

《大濛》今（18）日舉辦油條合影場，演員劉冠廷（左起）、柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊實現與影迷的約定。（華文創提供）

《大濛》於昨（17）日在西門國賓鉅院廳盛大舉辦簽名會與影迷相見歡。包括導演陳玉勳（前排左起）、演員柯煒林、方郁婷、9m88、劉冠廷一同獻身。（華文創提供）

電影《大濛》上映至今逾兩個月，熱度不減反增，演員劉冠廷（左起）、9m88、導演陳玉勳、演員柯煒林、方郁婷多次到戲院與戲迷互重。（華文創提供）